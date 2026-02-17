Benjamín Mora se roba a crack de la Liga BBVA MX y lo lleva a la Superliga de China

Benjamín Mora le robó un crack a la Liga BBVA MX para llevárselo a la Superliga de China, donde recientemente fichó con el Wuhan Three Town tras no ser renovado por los Gallos Blancos del Querétaro. El entrenador hizo de las suyas para que su nuevo club fichara a Jhonder Cádiz del Pachuca.

“Malayo” buscaba a un delantero para su nuevo proyecto, por lo que optó por uno del futbol mexicano al ser la liga en la que más conocimiento tiene. Ello le cayó como “perlas” al venezolano, quien había perdido protagonismo tras el regreso de Salomón Rondón, tras una breve aventura en España con el Real Oviedo.

Jhonder Cádiz deja al Pachuca y ahora será dirigido por Benjamín Mora en China.|@jhondercadiz

“Cádiz pidió la posibilidad de salir y decidieron que se fuera al futbol de China con el ‘Malayo’ Mora”, mencionó el periodista David Medrano Félix en sus redes sociales. Mientras que este lunes 16 de febrero por la tarde el conjunto chino hizo oficial la llegada del delantero.

La trayectoria de Jhonder Cádiz, jugador que será dirigido por Benjamín Mora

El venezolano tiene 30 años y se formó en las Fuerzas Básicas de Deportivo Miranda y Caracas de su país, para después dar el salto grande al futbol de Portugal con el Uniao Madiera, Nacional, Moreirense, Vitória Setúbul y uno de los grandes: Benfica.

Cádiz tuvo un ir y venir en varios equipos, como lo fueron Dijon de Francia y Famalicao de Portugal. En verano de 2020 fue cuando pisó por primera vez el continente americano, cuando llegó a Nashville de la MLS.

El venezolano llegó al futbol mexicano con León para el Apertura 2024 y después de un año se fue a Pachuca, donde permaneció solo un semestre, ya que en febrero de este año se marchó al equipo que comandará “Malayo” Mora en China.

De acuerdo con la plataforma BeSoccer, Jhonder marcó 3 goles y el mismo número de asistencias en 20 partidos disputados con Pachuca. Sin embargo, en este Clausura 2026 no sumó ni una sola anotación, solo puso un pase en las 4 jornadas que jugó.