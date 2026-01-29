BOMBAZO: Christian Martinoli y Luis García dan el 11 inicial de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina, por lo que la Selección Nacional hizo una gira a Centro y Sudamérica para probar jugadores de la Liga BBVA MX . Javier Aguirre declaró que ya tiene al 80% de los jugadores que convocará, pero Christian Martinoli y Luis García ya tienen el 11 inicial con el que México saltará a la cancha en el Estadio Banorte (antes Azteca).

Los Farsantes con Gloria hicieron una dinámica en el canal de YouTube del “Doctor” sobre los jugadores que serán titulares en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que arrancará el 11 de junio con el partido del combinado azteca contra Sudáfrica, como lo fue en la justa del 2010, a la que fue Luis Michel como tercer portero y ahora también estará en esta edición.

Los Farsantes con Gloria concordaron con la mayoría de los jugadores, solo discreparon en uno.|Selección Nacional de México

El 11 inicial de Christian Martinoli

El narrador de TV Azteca Deportes sorprendió a todos al poner a Raúl “Tala” Rangel como el arquero titular del mundial y por optar por el juvenil Gilberto Mora, quien de momento encendió las alarmas ya que está lesionado. Este es su 11 inicial:

TE PUEDE INTERESAR:



El 11 inicial de México de Luis García

El “Doctor” concordó en la mayoría de los jugadores que puso sobre la mesa Martinoli, aunque en su esquema no consideró a Gilberto Mora. Además, tuvo dudas en el caso de Alexis Vega, aunque consideró que, si en verano está sano y recuperado de sus lesiones, será titular. Este es su 11 inicial:

