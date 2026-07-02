BOMBAZO: de ser campeón en Alemania a jugar en la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX verá jugar a un reciente campeón en Alemania, pues uno de sus equipos acaba de fichar a un defensa que militó en uno de los clubes más históricos del país europeo, que quedó eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por Paraguay, un resultado imprevisto para todos los amantes del futbol.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, Santos Laguna acaba de cerrar el fichaje de Felipe Sánchez, quien arribará a Torreón a préstamo por un año, con opción de compra. El argentino será el refuerzo estrella del conjunto lagunero, a fin de reforzar la defensa. Mientras que Cruz Azul lo hizo en la delantera con el hijo de una leyenda del futbol mexicano.

Sánchez estará en Santos Laguna durante un año.|@feli_sanchez22

El defensa arribará directo desde el Schalke 04, club donde recientemente salió campeón al obtener el ascenso a la Bundesliga. Sin embargo, Sánchez no podrá jugar en una de las mejores ligas del mundo al ser fichado por los Guerreros, a falta de que lo hagan oficial en sus redes sociales.

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El objetivo del refuerzo que salió campeón en Alemania

Felipe fue la primera opción de la directiva de Santos Laguna para suplir la baja de Bruno Amione, quien en recientes días sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido de preparación ante Annapolis Blues FC.

El argentino se perderá el Apertura 2026, e incluso la mayor parte del Clausura 2027, torneo en el que se espera regrese hasta las jornadas finales, ya encaminado hacia la Liguilla.

Los números de Sánchez con el campeón de Alemania

El jugador de 22 años fue pieza clave en la obtención del ascenso a la Bundesliga, pues disputó 27 partidos en la reciente temporada, según estadísticas de BeSoccer. El defensa no tuvo goles ni asistencias, solo recibió 3 tarjetas amarillas.