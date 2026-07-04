El boxeador que recibió golpes ilegales que le provocaron un derrame cerebral; este es su presente

La historia del pugilismo nacional e internacional cuenta con un sinfín de historias de valentía, evolución y dinamismo en el ring; sin embargo, también han presentado desenlaces catastróficos y uno de ellos es precisamente lo que ocurrió con este boxeador, el cual se retiró luego de recibir constantes golpes ilegales.

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Fue hace más de una década cuando esta disciplina se sorprendió ante la muerte de Prichard Colón, boxeador puertorriqueño que estuvo a punto de perder la vida después de sufrir una grave hemorragia cerebral luego de un combate en donde su rival le recetó distintos golpes ilegales. Esta es su historia.

Prichard Colón, el boxeador que casi muere tras recibir varios golpes ilegales

Nacido en Florida el 19 de septiembre de 1992, Prichard Colón fue un boxeador con orígenes puertorriqueños que destacó por haber ganado la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos Juveniles del 2010 antes de ingresar de forma directa al mundo del pugilismo profesional.

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On October 17, 2015, Prichard Colón was hit with repeated illegal punches during a fight with Terrel Williams. After the bout, he collapsed and fell into a coma for over 200 days. He survived but his recovery has been very gradual. He is now able to talk through a computer. pic.twitter.com/hSrSsBkeMl — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) May 21, 2025

Tristemente, su carrera se vio apagada de forma abrupta cinco años después; es decir, en 2015. Fue el 17 de octubre cuando el boxeador puertorriqueño se subió al ring para enfrentar a Terrel Williams en el EagleBank Arena de Virginia sin saber que esta sería su última pelea en la vida.

Y es que, durante el combate, Colón fue víctima de múltiples impactos ilegales en la zona posterior de la cabeza, mismos que continuaron a pesar de las quejas de Prichard con el juez. Fue así cuando, en el noveno asalto, el caribeño fue derribado para, posteriormente, asegurar que se sentía mareado y con mucho dolor de cabeza.

Así fue el triste fallecimiento de Prichard Colón

Con la visión borrosa y mucho dolor de cabeza Colón llegó al camerino para desmayarse, siendo trasladado de emergencia al hospital. Los médicos le diagnosticaron un hematoma subdural, así como una hemorragia cerebral masiva, por lo que tras estar en coma 221 días, y luego de una extensa rehabilitación, poco a poco ha logrado comunicarse con su familia.

