Insólito: equipo del Brasileirão viajó a un partido SIN SU DT ni sus titulares

La inmensa carga de partidos que existe en la actualidad dejó un hecho insólito en el futbol brasileño. Renato Gaúcho, director técnico del Vasco da Gama, afirmó en conferencia de prensa que tanto él como los futbolistas titulares del equipo no viajarán hacia Argentina para su debut en la Copa Sudamericana que se llevará a cabo el próximo martes 7 de abril.

El conjunto brasileño deberá enfrentar a Barracas Central por la primera fecha de la Fase de Grupos del torneo organizado por Conmebol y, debido al calendario apretado que deberán afrontar a lo largo del mes, el entrenador de Vasco da Gama decidió convocar una delegación integrada mayoritariamente por juveniles Sub 20. Mientras tanto, los titulares y Renato Gaúcho se quedarán en Brasil para seguir trabajando pensando en el Brasileirão.

Vasco da Gama viaja a Buenos Aires sin su DT ni titulares|Vasco da Gama

Renato Gaúcho explica por qué no jugará con titulares en la Copa Sudamericana

Ante esta insólita situación, el DT brasileño explicó que su prioridad ahora mismo es la liga doméstica: "No estamos descuidando la Copa Sudamericana, todo lo contrario. La prioridad es el Brasileirao. Pero no tiene sentido insistir, alineando jugadores con un plantel reducido y perdiendo más jugadores por lesiones".

“No hay manera de llevar a todos a Argentina, regresar y cruzar todo Brasil para ir a Belem. Los jugadores son humanos, no están hechos de hierro. Si mantenés el mismo equipo, no podrás correr y perderás jugadores por lesiones. La factura llega", cerró el estratega del Vasco da Gama.

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Cabe destacar que el Gigante da Colina se enfrentará al equipo argentino en Buenos Aires este próximo martes 7 de abril a las 16:00 horas (tiempo Centro de México). Los brasileños vienen de jugar contra Botafogo el pasado 4 de abril por el Brasileirão y deberán volver a jugar por liga el día 11 de este mismo mes. Por este motivo, Renato Gaúcho decidió cuidar a sus jugadores y no viajar hacia territorio argentino.

Renato Gaúcho, DT de Vasco|Vasco da Gama

Jugadores sin recorrido en Primera División

Vasco da Gama viajará a Buenos Aires con solo 3 futbolistas con experiencia en Primera División: Zuccarello, Avellar y Andrey Fernandes. El resto de los integrantes de la delegación corresponden al equipo Sub-20 de la escuadra brasileña y debutarán en el torneo internacional sin su DT principal.

Mientras tanto, Renato Gaúcho se enfocará en el campeonato brasileño, torneo donde marcha undécimo con 12 puntos en 10 fechas.

