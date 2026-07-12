Era el consentido de John Cena en WWE, pero murió de un infarto fulminante

La WWE ha contado con una amplia gama de luchadores que se han vuelto virales a lo largo de los años gracias a los personajes que llevan a cabo en el ring, así como a la forma en cómo estos se desarrollan a través de llaveos, lances y candados que vuelven locos a los aficionados.

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Un ejemplo de lo anterior es nada más y nada menos que Bray Wyatt, nombre real de Windham Rotunda que perdió la vida hace algunos años y que, además de ser uno de los consentidos de John Cena, era uno de los personajes más consolidados que la WWE tenía por aquellas fechas.

¿Cómo murió Bray Wyatt, figura de la WWE?

Con apenas 36 años de edad, Bray Wyatt perdió la vida el pasado 24 de agosto del 2023 debido a un infarto agudo al miocardio, también conocido como ataque al corazón, luego de haber sufrido consecuencias de salud en el pasado que le impidieron mantener su personaje en la WWE.

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Bray Wyatt countering the Running Knee into Sister Abigail was such an amazing spot.



Bray was so special man 💔 pic.twitter.com/kmVtoi2nYS — tribal chief ☝🏻🩸 (@luireigns) October 24, 2024

Cabe mencionar que desde febrero de aquel año Wyatt se vio obligado a dejar la WWE por cuestiones de salud relacionadas al Covid-19, infección que agravó la condición cardiaca que ya sufría y que derivó en el infarto al corazón cuando ya se preparaba para volver al ring.

Bray Wyatt, ¿uno de los consentidos de John Cena?

Bray Wyatt era considerada una de las mentes más creativas y brillantes que habían en la WWE gracias a los personajes que poseía; de hecho, antes de su muerte tuvo la oportunidad de enfrentar en distintas ocasiones a John Cena, quien ha dicho que el feudo que tuvo con él ha sido uno de los que más ha disfrutado.

Además, Wyatt formó parte de equipos como The Wyatt Family, quien si bien hoy en día ya no sigue en la WWE el año pasado tuvo la oportunidad de enfrentarse a los Psycho Clowns, en un feudo que pasó de la WWE a la AAA en una de las luchas más interesantes del 2025.