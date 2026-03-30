Chivas le cambió su vida por completo y ahora iría a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Javier Aguirre

A pocos meses de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, varios futbolistas mexicanos están peleando por un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre. Uno que estaba totalmente fuera del radar y que se metió de lleno en la lucha es Brian Gutiérrez, actual jugador de Chivas y que, hasta hace poco, representaba a Estados Unidos.

El mediocampista ofensivo formó parte de la plantilla del Chicago Fire de la MLS por varios años y, al haber nacido en Estados Unidos, representó a los norteamericanos en las divisiones juveniles e incluso tuvo su debut con la Mayor en enero del año pasado. Sin embargo, su carrera futbolística cambió por completo al fichar por el Guadalajara.

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Chivas cambió la carrera de Brian Gutiérrez

Gabriel Milito, entrenador del conjunto rojiblanco, solicitó el fichaje de Brian Gutiérrez para afrontar el Clausura 2026. La directiva no se negó y Chivas pagó alrededor de 4 millones de euros por su ficha a principios de este año. Rápidamente, el jugador de 22 años deslumbró a toda la Liga BBVA MX con su habilidad y técnica, convirtiéndose en una pieza importante en el equipo de Guadalajara.

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Gutiérrez consiguió acoplarse al estilo de juego de Milito y hoy su equipo parte como líder del Clausura 2026 con 30 puntos en 12 jornadas disputadas. Su buen momento en Chivas llevó a que Javier Aguirre se interese en sus cualidades y, aprovechando que en Estados Unidos no tenía muchas oportunidades, el volante hizo efectivo el One Time Switch (cambio de federación) ante la FIFA.

Brian Gutierrez of Guadalajara during the 2nd round match between FC Juarez and Guadalajara as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Benito Juarez Stadium, on January 13, 2026 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico.|Samuel Delgado/Samuel Delgado

Su llegada a la Selección Mexicana

Gracias a sus padres, Gutiérrez cuenta con la nacionalidad mexicana. Así fue como pudo cambiar de federación y, en enero de 2026, debutó de forma oficial con la Selección Mexicana. Su primer partido fue contra Panamá en el contexto de amistoso internacional y su primer gol llegó el 26 de febrero, fecha en la que México goleó por 4-0 a Islandia en un amistoso y Brian marcó uno de los goles del encuentro.

Un pie adentro de la Copa del Mundo

Hace unos meses, Gutiérrez ni siquiera era considerado por el ‘Vasco’ Aguirre para representar a México, sin embargo, hoy está cerca de jugar el Mundial 2026. El futbolista de Chivas fue titular en el empate sin goles ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca (ahora Banorte) y fue de los jugadores más destacados de la cancha.

Ante la baja de Marcel Ruiz por lesión, el entrenador de México considera a Gutiérrez como su principal recambio natural, por lo que su participación en la Copa del Mundo está cerca de concretarse.

“Brian jugó ahí en Chicago. Chivas lo pone doble pivote con llegada. Nosotros lo traemos y lo hemos puesto de volante con tres o por fuera. Hizo gol con Islandia saliendo por esa posición. Son muy parecidos con Marcel, que era un tipo muy importante. Estamos buscando con estos dos perfiles parecidos en cuanto a querer la pelota, a trasladarlo rápido, a no perderla, en los duelos mano a mano son más ofensivo”, decía Aguirre en conferencia.