Brian Gutiérrez tiene un precio de locura; en mayo de 2026 aumentó como nunca

Brian Gutiérrez fue uno de los jugadores de la Liga BBVA MX que más ha aumentado su valor de mercado en el último tiempo. Fue clave para que Chivas finalice en los puestos más altos de la Fase Regular del Clausura 2026, pero también brilló con la Selección Mexicana. A pesar de que debutó en el combinado azteca a principios de año, rápidamente se ganó la confianza del entrenador Javier Aguirre.

Cabe recordar que el mediocampista mexicoamericano arribó a Guadalajara con un valor de mercado de 5 millones de euros aproximadamente. En tan solo cinco meses, esta cifra aumentó considerablemente, sobre todo por su desempeño con la Selección Mexicana consolidándose como uno de los mejores futbolistas de la plantilla nacional desde su debut en enero de 2026.

Brian Gutiérrez, jugador de Chivas|Chivas de Guadalajara

El valor de mercado actual de Brian Gutiérrez

En el mes de mayo, Brian Gutiérrez alcanzó su pico máximo. Según la información que comparte el sitio especializado, Transfermarkt, el futbolista de Chivas aumentó su valor de mercado hasta los 8 millones de euros. Esta cifra lo coloca entre los jugadores más valiosos de toda la Liga BBVA MX y con potencial a crecer aún más dependiendo del rendimiento que mostrará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con México.

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El cuadro rojiblanco hizo el negocio perfecto con Gutiérrez. Lo fichó por 4 millones de euros aproximadamente en enero procedente del Chicago Fire. En medio año, el jugador duplicó su valor de mercado, por lo que Chivas estaría recuperando su inversión en un tiempo extremadamente rápido si consigue vender al mediocampista en el mercado de verano. Y es que clubes de Europa podrían pujar por él tras la justa mundialista.

|Chivas de Guadalajara

Brian Gutiérrez está en el radar de Europa

Su irrupción dentro de la Selección Mexicana ha comenzado a llamar la atención de distintos equipos europeos. Reportes recientes señalan que el Copenhague de Dinamarca estaría interesado en los servicios de Brian Gutiérrez para afrontar la temporada 2026-27 de Europa.

Además, el propio entrenador de Serbia y exChivas, Veljko Paunovic, reveló que intentó incorporar al futbolista de 22 años cuando aún dirigía para el Real Oviedo de España. En estos momentos, Brian Gutiérrez es el futbolista del Guadalajara con más posibilidades de dar el salto al Viejo Continente.

A diferencia de su compañero Armando González, el mediocampista es considerado titular por el ‘Vasco’ Aguirre y utilizará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como vidriera para terminar de mostrarse al mundo.