¡CABEZAZO DE LÓPEZ! México ROZA el empate ante Chile
¡CERCA MÉXICO! 😱🇲🇽 López se levantó dentro del área y conectó un cabezazo peligroso, pero el balón terminó pasando por arriba del arco chileno.
¡CABEZAZO DE LÓPEZ! México volvió a generar peligro ante Chile con un remate de cabeza que terminó pasando POR ARRIBA DEL ARCO.
La Selección Mexicana busca reaccionar y encontrar el empate en el México vs Chile. López apareció dentro del área, ganó por arriba y conectó el balón, pero su remate no encontró la portería chilena. ⚽🔥