¡CABEZAZO DE LÓPEZ! México ROZA el empate ante Chile

¡CABEZAZO DE LÓPEZ! México volvió a generar peligro ante Chile con un remate de cabeza que terminó pasando POR ARRIBA DEL ARCO.

La Selección Mexicana busca reaccionar y encontrar el empate en el México vs Chile. López apareció dentro del área, ganó por arriba y conectó el balón, pero su remate no encontró la portería chilena. ⚽🔥

