OFICIAL: el primer partido del Apertura 2026 será antes de que se termine el Mundial 2026

Mientras todas las miradas están puestas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Liga BBVA MX compartió en sus redes sociales el día y los horarios para los partidos de la Jornada 1 del Apertura 2026. Para muchos aficionados, sorprendió que el primer juego del torneo se llevará a cabo con la justa mundialista en curso.

Según el calendario oficial del Apertura 2026, el certamen iniciará el jueves 16 de julio con el partido entre Necaxa y Atlante, el cual se llevará a cabo en Aguascalientes. El mismo está programado para iniciar a las 19:00 horas del tiempo central de México en el Estadio Victoria. Cabe destacar que, para esta fecha, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ seguirá en curso.

Cuándo finaliza la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ finaliza el domingo 19 de julio, día en el que se disputará la gran final del torneo. El partido que definirá al campeón del mundo se jugará en el New York New Jersey Stadium, nombre utilizado por FIFA para el MetLife Stadium durante la competencia. De esta manera, la Liga BBVA MX iniciará el mismo fin de semana donde se disputará el fin de la justa veraniega.

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Con esa definición, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cerrará una edición histórica: será la primera con 48 selecciones, tres países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— y un calendario extendido desde el partido inaugural hasta la final. Además, un día antes, el sábado 18 de julio, se jugará el partido por el tercer lugar, que marcará el cierre competitivo previo al duelo por el título.

Fechas y horarios de la Jornada 1 de la Liga BBVA MX

El calendario de la primera fecha quedó de la siguiente manera, con horarios del centro de México:

Jueves 16 de julio

Necaxa vs Atlante | 19:00 horas

Xolos vs Tigres | 21:00 horas

Viernes 17 de julio

Atlético de San Luis vs Cruz Azul | 19:00 horas

León vs Atlas | 19:00 horas

Juárez vs Puebla | 21:00 horas

Sábado 18 de julio

Pumas vs Pachuca | 17:00 horas

Chivas vs Toluca | 19:00 horas

Rayados vs Santos | 19:00 horas

Querétaro vs América | 21:00 horas

De esta forma, la Liga BBVA MX retomará actividad mientras se define al campeón del mundo.