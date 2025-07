Camionero fue testigo del accidente de Diogo Jota y su versión contradice a las autoridades

José Azevedo, camionero que grabó el accidente de Diogo Jota durante la madrugada cuando el vehículo del jugador se estaba encendiendo, reveló que el portugués no conducía a alta velocidad. De esta manera, el conductor del camión desmintió las supuestas investigaciones que señalaron un exceso de velocidad tras el choque del exjugador del Liverpool de Inglaterra .

¿Qué dijo el camionero sobre el accidente de Diogo Jota?

"Lo filmé, me detuve, intenté ayudar, pero desafortunadamente no pude hacer nada. Tengo la conciencia muy tranquila. Sé lo que pasé esa noche porque no sabían quién estaba dentro. Mi más sentido pésame a la familia”, fue lo que dijo en primera instancia el camionero en declaraciones reproducidas por diferentes medios en España. Por otro lado, hubo una enfermedad que llevó a Diogo Jota a la muerte, según fisioterapeuta .

Redes sociales Diogo Jota no habría excedido la velocidad durante el accidente

"La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Pude ver la marca y el color del coche cuando me pasaron. Iban super tranquilos. Conduzco por esa carretera todos los días, de lunes a sábado, sé qué carretera y he visto verdaderas barbaridades de otros coches, pero ellos iban super tranquilos. Es oscura y, a pesar de ello, pude ver la marca y el color del vehículo a la perfección. Más tarde, por desgracia, terminó en la colisión”, cerró.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuál es el video del camionero que captó el accidente de Diogo Jota?

El video grabado por José Azevedo dura alrededor de 25 segundos y allí deja ver que este se acercaba lentamente al lugar del accidente de Diogo Jota. Las imágenes fueron ampliamente difundidas en redes sociales y dejan ver que en la vía había varios restos del Lamborghini Huracán y el carro de alta gama estaba prendido en llamas al costado izquierdo.

José Azevedo, conductor del camión que grabó este video minutos antes del accidente de Diogo y André Jota, dijo que lo sobrepasaron tranquilos, contradiciendo la versión de la Guardia Civil.

“La familia de Jota tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Lo filmé,… pic.twitter.com/KKB4zw3x3y — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) July 10, 2025

¿Qué dijo la Guardia Civil sobre el accidente de Diogo Jota?

La policía de España asegura que el coche de Diogo Jota viajaba a alta velocidad, siendo la causa principal del accidente según investigaciones. Junto al reventón de rueda, fueron las principales causas del fallecimiento el jugador portugués del Liverpool Diego Jota y su hermano André Silva en la autovía A-52 en Cernadilla (Zamora), según la Guardia Civil.