Checo Pérez interesa a 3 escuderías de la Fórmula 1 para el 2027; ¿saldrá de Cadillac?

El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, ha tenido una temporada realmente interesante en su regreso a la Fórmula 1 después de un año sabático a través de Cadillac, escudería norteamericana que está haciendo su debut y que confió en el mexicano, así como en Valtteri Bottas.

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Y es que, pese a que aún no suma puntos con su nueva escudería, la realidad es que Checo pérez ha tenido una evolución significativa con el pasar de las carreras, situación que ha llamado poderosamente la atención de tres constructoras que buscarían “ficharlo” para la siguiente temporada.

¿Qué escuderías buscan el fichaje de Checo Pérez para la Fórmula 1 2027?

Williams: De acuerdo con Racing News, Williams es la escudería más interesada en el fichaje de Checo Pérez para la siguiente temporada considerando las dudas que tanto Alex Albon como Carlos Sainz han generado, sobre todo, en la campaña actual.

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Aston Martin : La escudería en turno estaría interesada en el fichaje del actual piloto de Cadillac , aunque todo dependería de la posible salida del español Fernando Alonso, quien posiblemente salga del equipo y considere su retiro oficial de la Fórmula 1.

: La escudería en turno estaría interesada en el fichaje del actual piloto de , aunque todo dependería de la posible salida del español Fernando Alonso, quien posiblemente salga del equipo y considere su retiro oficial de la Fórmula 1. Alpine: Otra situación que se maneja es la posible llegada de Alonso a Alpine en lugar de Franco Colapinto; sin embargo, si este fichaje no se concreta, el segundo en turno sería precisamente Checo Pérez, quien habría convencido a la escudería francesa con su labor en la temporada actual.

¿Checo Pérez realmente podría salir de Cadillac?

Si bien cualquier cosa es posible dentro de la Fórmula 1, hasta el momento no existe información oficial respecto a la posible salida de Checo Pérez de Cadillac. Además, vale recordar que el nacido en Jalisco firmó un contrato que lo vincula con la constructora por dos años; es decir, hasta el 2028.