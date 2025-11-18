Más allá de la pista: Checo Pérez tiene una mascota que cuesta hasta 55,000 pesos

Toda la prensa de este deporte habla de él. Desde Europa hasta Argentina mencionan a Sergio ‘Checo’ Pérez (y hasta recibe críticas) pero es el precio que parece que debe pagar por volver a la máxima categoría del automovilismo mundial: la Fórmula 1. Con su inminente regreso a la F1 para el 2026, incluso los aficionados descubren algunas de sus viejas pasiones, como las mascotas.

Mientras que Checo Pérez ya regresó a las pistas y marcó un tiempo interesante , lo cierto es que fuera del asfalto el piloto tapatío también tiene historias para contar. Por ejemplo, recientemente se conoció que sumó a su familia a un perrito que cuesta hasta 55,000 pesos. Sin dudas, un valor que llama mucho la atención. Eso sí, es completamente adorable.

Instagram: Checo Pérez Checo Pérez en F1

Los detalles de Cajeta, la mascota de Checo Pérez que le gusta a todo el mundo

A través de fotos de Instagram se dio a conocer que Checo ha adoptado a un nuevo integrante para la familia Pérez Martínez. Sí, la propia esposa del piloto tapatío, Carola Martínez, se encargó de realizar algunas publicaciones en redes sociales donde se ve al animal. Se trata de un pequeño perro, un bichpoo poochon (subraza entre un caniche y un Bichón frisé) llamado Cajeta.

Una de las cualidades más divertidas de este perrito es su tamaño tan pequeño además de su pelaje que lo hacen parecer un oso de peluche. Además, su comportamiento cariñoso, amigable y nada peligroso es una de las características que más les gusta a quienes adquieren un bichpoo poochon. Además, a pesar de tener mucho pelo, casi no genera suciedad.

La esposa de Checo Pérez, Carola Martínez, con su perro

Teniendo en cuenta que Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 de la mano de la nueva escudería Cadillac (junto a Valterri Bottas), este perrito es ideal para la familia, puesto que es tan pequeño que pueden viajar con él a los distintos países en los que compita el piloto mexicano (aunque ellos no han confirmado si lo harán o no).

¿Cuándo vuelve a correr Checo Pérez en F1?

Aún con detalles a confirmar, Sergio Pérez volverá a correr en la categoría de Fórmula 1 cuando se dispute la primera carrera del año. El primer Gran Premio está previsto desde el 6 al 8 de marzo de 2026.

