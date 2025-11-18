Checo Pérez volvió a la pista y superó la marca de Max Verstappen... y solo estaba ensayando

Sergio Pérez volvió a subirse a un auto de Fórmula 1 casi un año después de su salida de Red Bull, y lo hizo con una marca inesperada. El piloto mexicano completó sus primeros ensayos con Cadillac Racing en el mítico Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola, donde dejó datos que rápidamente se volvieron noticia.

Cadillac aún no tiene listo su primer monoplaza (se presentará en enero), por lo que la escudería recurrió a su alianza con Ferrari para utilizar un SF-23, el auto que la marca italiana empleó en 2023. Aunque se trataba de un coche adaptado, Checo logró sentirse cómodo rápidamente para completar 91 vueltas y un total de 447 kilómetros.

El increíble registro de Checo Pérez con Cadillac

El dato que realmente hizo ruido fue su recorrido de 1:17.27, un mejor registro que el tiempo con el que Max Verstappen obtuvo la vuelta rápida del GP de Emilia-Romagna 2025 con el poderoso Red Bull RB21. El neerlandés había marcado un 1:18 alto en condiciones oficiales de carrera, pero Checo superó esa marca en un test.

Lo que vuelve la hazaña aún más llamativa es que el mexicano lo hizo con neumáticos duros y en un asfalto frío, condiciones que normalmente penalizan el rendimiento. Su ritmo promedio en el resto del ensayo fue de 1:22.476.

De acuerdo con Motorsport, el objetivo principal del test era medir la adaptación física y técnica de Pérez tras casi un año sin actividad competitiva. Sin embargo, su rendimiento fue tan positivo que asombró a propios y extraños.

¿Qué viene ahora para Checo Pérez?

Cadillac planea realizar una nueva tanda de pruebas en diciembre, muy posiblemente también con el SF-23, previo a la presentación de su primer monoplaza real para 2026. En esa etapa se unirá el finlandés Valtteri Bottas, piloto que también formará parte del equipo la próxima temporada.