deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Checo Pérez volvió a la pista y superó la marca de Max Verstappen... y solo estaba ensayando

El piloto mexicano se prepara para regresar a las pistas el año que viene de la mano de Cadillac, y en su última práctica dejó a todos sorprendidos

Checo Pérez
Instagram Checo Pérez - Max Verstappen / @schecoperez - @maxverstappen1
Marco Espósito | DR
AUTOMOVILISMO
Compartir

Sergio Pérez volvió a subirse a un auto de Fórmula 1 casi un año después de su salida de Red Bull, y lo hizo con una marca inesperada. El piloto mexicano completó sus primeros ensayos con Cadillac Racing en el mítico Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola, donde dejó datos que rápidamente se volvieron noticia.

Cadillac aún no tiene listo su primer monoplaza (se presentará en enero), por lo que la escudería recurrió a su alianza con Ferrari para utilizar un SF-23, el auto que la marca italiana empleó en 2023. Aunque se trataba de un coche adaptado, Checo logró sentirse cómodo rápidamente para completar 91 vueltas y un total de 447 kilómetros.

Checo Pérez en Cadillac
Instagram Checo Pérez / @schecoperez

El increíble registro de Checo Pérez con Cadillac

El dato que realmente hizo ruido fue su recorrido de 1:17.27, un mejor registro que el tiempo con el que Max Verstappen obtuvo la vuelta rápida del GP de Emilia-Romagna 2025 con el poderoso Red Bull RB21. El neerlandés había marcado un 1:18 alto en condiciones oficiales de carrera, pero Checo superó esa marca en un test.

Lo que vuelve la hazaña aún más llamativa es que el mexicano lo hizo con neumáticos duros y en un asfalto frío, condiciones que normalmente penalizan el rendimiento. Su ritmo promedio en el resto del ensayo fue de 1:22.476.

De acuerdo con Motorsport, el objetivo principal del test era medir la adaptación física y técnica de Pérez tras casi un año sin actividad competitiva. Sin embargo, su rendimiento fue tan positivo que asombró a propios y extraños.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Qué viene ahora para Checo Pérez?

Cadillac planea realizar una nueva tanda de pruebas en diciembre, muy posiblemente también con el SF-23, previo a la presentación de su primer monoplaza real para 2026. En esa etapa se unirá el finlandés Valtteri Bottas, piloto que también formará parte del equipo la próxima temporada.

Checo Pérez
Max Verstappen
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

Te Recomendamos

Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Final NASCAR México Series 2025 | Azteca Deportes en la pista con los campeones
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
×
×