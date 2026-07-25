Chicharito podría regresar a las canchas tras meses sin jugar y lo haría en este equipo de México

Pasaron siete meses desde que Javier “Chicharito” Hernández le puso punto final a su segundo ciclo en Chivas. El experimentado delantero dejó la institución de Guadalajara tras no conseguir el objetivo del Apertura 2025 y, durante todo este tiempo, se mostró alejado de los terrenos de juego. Si bien es cierto que se rumoreaba con un posible retiro, el futbolista estaría cerca de regresar a la actividad profesional.

Diversos reportes señalan que Chicharito podría tener una última etapa antes de acabar con su carrera como jugador profesional y sería jugando para Atlético Morelia. Con 38 años de edad, el máximo anotador de la Selección Mexicana podría sumarse a la Liga Expansión MX en un equipo que tiene una historia familiar por detrás. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Las pistas que dio Chicharito sobre su futuro inmediato

Mediante posteos realizados en su cuenta de Instagram, Chicharito confirmó que “todavía no se retira del futbol" y que ha estado aprovechado todo este tiempo para prepararse para un inminente regreso a las canchas, aunque todavía se desconoce cuál será su siguiente destino tras su última etapa en Chivas.

Chicharito Hernández|Crédito: Getty Images

Sin embargo, a lo largo de sus publicaciones ha dejado pistas sobre cuál podría ser su último equipo de futbol profesional. Por ejemplo, acompañó a un halcón de nombre "Spirit". No obstante, es posible que esta oferta (liga y equipo desconocido) se haya caído de última hora. En este contexto, el histórico conjunto de “Ates” se perfila como el equipo que más chances tiene de fichar a Hernández.

TE PUEDE INTERESAR:



Los vínculos de Chicharito con Atlético Morelia

Javier Hernández mantiene un vínculo familiar con el Atlético Morelia y la capital de Michoacán. Su padre, Javier “Chícharo” Hernández, defendió la camiseta del entonces Monarcas Morelia entre 1995 y 1999, etapa en la que puso punto final a su carrera profesional.

Hernández publicó una fotografía con la playera que México disputará la justa veraniega.|@ch14

Durante ese periodo, Chicharito vivió parte de su infancia en Morelia mientras acompañaba la trayectoria de su padre. Ahora, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana podría seguir sus pasos y cerrar su carrera en la misma ciudad, aunque con el equipo compitiendo actualmente en la Liga de Expansión MX.

El posible fichaje tendría un componente especial para la familia Hernández. Padre e hijo habrían elegido al conjunto michoacano para afrontar la última etapa de sus respectivas carreras, con el Estadio Morelos como escenario compartido por dos generaciones.