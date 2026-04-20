Chicharito Hernández podría volver al futbol y este es el mensaje que envió para confirmarlo

Así como Chivas tiene una estrategia que ningún otro equipo utiliza en el Clausura 2026, como lo es la utilización de futbolistas jóvenes; en su momento el Guadalajara dejó irse del equipo a Javier Chicharito Hernández. Pues el delantero de 37 años ya no rendía como se esperaba. Sin embargo, ahora dijo que podría volver al futbol y el mensaje sorprendió a todos.

Mientras que muchos hablan del jugador de Chivas que podría irse a Europa, otro de los que salió porque no iba a ser tenido en cuenta por Gabriel Milito es justamente Chicharito. Resulta que mientras muchos creían que ya había terminado su etapa como futbolista, el ex Real Madrid dijo que aún no se ha retirado y que pronto dará noticias al respecto.

|Instagram Chivas / @chivas

Esto dijo Chicharito Hernández sobre su retiro del futbol

La estrella de 37 respondió a sus seguidores con la llamada de “Pregúntenme lo que quieran… sin filtro. Ask me anything”. Por supuesto, algo que le consultaron velozmente fue sobre su relación actual con el futbol. “¿Por qué ya no juegas futbol? ¿te retiraste?”, fue una de las preguntas de las que rápidamente se hizo eco el delantero con pasado en el Manchester United.

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Acto seguido, Chicharito expresó: “¿Por qué hacen tanto esta pregunta? me extrañan, quisieran que siga jugando”. Además, el ex jugador de Chivas sostuvo: “No me he retirado gente, muy pronto les daré noticias”.

Javier Chicharito Hernandez|MexSport

Cabe destacar que el pasado 30 de noviembre de 2025 se dio el último partido oficial de Chicharito, que fue ante Cruz Azul, en el duelo válido por la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025. Allí, Javier Hernández tuvo un penalti que, en caso de convertirlo, le habría dado el pasaje a las semifinales a las Chivas. Lo falló y se marchó de la peor manera del Guadalajara.

Los números de Chicharito Hernández en su último ciclo en las Chivas de Guadalajara

De acuerdo a los sitios especializados en estadísticas de los jugadores, estos fueron los números de Chicharito en las Chivas de Guadalajara, en su segunda etapa: