Chicharito Hernández: este es el sueldo que tendría al jugar en Segunda División con Atlético Dallas

El futuro de Javier Hernández ya quedó definido tras confirmarse su llegada al Atlético Dallas. Sin embargo, además del reto deportivo que asumirá en la Segunda División de Estados Unidos, existe otra duda entre los aficionados: el sueldo que tendría Chicharito en esta nueva etapa de su carrera.

Así como Chicharito fue tendencia eligiendo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ahora alcanzó un acuerdo para convertirse en el primer fichaje en la historia del Atlético Dallas. De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el delantero mexicano aceptó condiciones económicas muy distintas a las que tenía con el “Rebaño Sagrado” en la Liga BBVA MX.

Chicharito Hernández tendría un salario mucho menor

Según la información publicada, Hernández cobraría alrededor de 350 mil dólares por temporada con el Atlético Dallas. La cifra representa una reducción importante respecto a los cerca de 3.5 millones de dólares anuales que percibía durante su segunda etapa con Chivas.

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El cambio significa que el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana aceptaría ganar aproximadamente diez veces menos para formar parte del nuevo proyecto del club estadounidense. El contrato también podría incluir incentivos comerciales, bonos por objetivos y acuerdos relacionados con derechos de imagen.

¿Por qué Chicharito aceptó jugar en Segunda División?

El Atlético Dallas todavía no ha disputado un partido oficial. La franquicia debutará en la USL Championship durante 2027 y eligió a Chicharito Hernández como el rostro principal de su proyecto deportivo e institucional.

El delantero llegará con un año de anticipación para colaborar en el desarrollo del equipo. Además de preparar su regreso a las canchas, participará en actividades de promoción, acercamiento con los aficionados y consolidación de la identidad del club antes de su estreno oficial.

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El durísimo último paso de Chicharito Hernández por Chivas

La segunda etapa de Hernández con Chivas terminó con un balance de 4 goles y 1 asistencia en 41 partidos. Estuvo marcada por lesiones y el penal fallado ante Cruz Azul que le valió la eliminación.

Ahora, a los 38 años, buscará escribir un nuevo capítulo en Estados Unidos. Aunque el salario será considerablemente menor al que recibía en Guadalajara, el proyecto del Atlético Dallas le ofrece la oportunidad de liderar desde el inicio a una nueva franquicia y mantenerse activo en el futbol profesional.

