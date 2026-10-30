¡EL CHINO HUERTA SE MULTIPLICA EN LA TRIBUNA! 😱🐾 ¡LA LOCURA DE PUMAS ANTE PUEBLA!

¡EL CHINO HUERTA SE MULTIPLICA EN LAS TRIBUNAS DURANTE EL PUEBLA VS PUMAS! 😱🐾⚽

¡La pasión por los Pumas de la UNAM no tiene límites! Durante el enfrentamiento entre Puebla y Pumas de la Liga MX, César “Chino” Huerta se convierte en protagonista de una curiosa escena en las tribunas que llama la atención de los aficionados.

