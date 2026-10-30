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¡MORALES PERDONA EL SEGUNDO DE PUMAS! | Puebla VS Pumas | J15 | AP 2026 | Liga MX

¡INCREÍBLE OPORTUNIDAD DESPERDICIADA! Morales deja escapar una gran ocasión para marcar el segundo gol de Pumas UNAM ante Puebla, en el partido correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Por: Azteca Deportes

¡NOOOOO, MORALES! 😱⚽🔥 ¡PUMAS PERDONA EL SEGUNDO GOL ANTE PUEBLA!

Morales protagoniza una de las oportunidades más claras del enfrentamiento entre Puebla y Pumas de la UNAM, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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