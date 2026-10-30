¡EL VAR SALVA A CARRASQUILLA! 😱🟥 ¡LE QUITAN LA TARJETA ROJA Y SE DESATA LA POLÉMICA!

EL VAR LE QUITA LA TARJETA ROJA A CARRASQUILLA! 😱🟥🔥 ¡POLÉMICA ARBITRAL EN EL PUEBLA VS PUMAS!

Adalberto “Coco” Carrasquilla protagoniza una de las jugadas más polémicas del partido entre Puebla y Pumas de la UNAM, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

