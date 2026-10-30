¡EL VAR SALVA A CARRASQUILLA! 😱🟥 ¡LE QUITAN LA TARJETA ROJA Y SE DESATA LA POLÉMICA!
¡POLÉMICA TOTAL EN EL PUEBLA VS PUMAS! 😱🟥🔥 Adalberto “Coco” Carrasquilla recibe una tarjeta roja, pero el VAR interviene y el árbitro cambia su decisión. ¡El futbolista de Pumas se salva de la expulsión en una jugada que genera controversia! 🐾⚽
EL VAR LE QUITA LA TARJETA ROJA A CARRASQUILLA! 😱🟥🔥 ¡POLÉMICA ARBITRAL EN EL PUEBLA VS PUMAS!
Adalberto “Coco” Carrasquilla protagoniza una de las jugadas más polémicas del partido entre Puebla y Pumas de la UNAM, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.