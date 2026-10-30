¡GOOOOL DE ANGULO! 🐾🔥 ¡PUMAS RUGE Y RECUPERA LA VENTAJA ANTE PUEBLA!

GOOOOOOL DE ANGULO! ⚽🔥🐾 ¡PUMAS RECUPERA LA VENTAJA Y YA LE GANA 2-1 A PUEBLA!

Angulo se convierte en protagonista del partido entre Puebla y Pumas de la UNAM al marcar el segundo gol de los universitarios durante la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

