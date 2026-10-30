¡GOOOOL DE ANGULO! 🐾🔥 ¡PUMAS RUGE Y RECUPERA LA VENTAJA ANTE PUEBLA!
¡GOOOOOOL DE LOS UNIVERSITARIOS! 😱🐾⚽ Angulo aparece en el momento clave para marcar el segundo gol de Pumas y poner el 2-1 frente a Puebla. ¡Después de tantas oportunidades desperdiciadas, los auriazules finalmente encuentran el camino al gol y desatan la locura en la Jornada 15 del Apertura 2026! 🔥
GOOOOOOL DE ANGULO! ⚽🔥🐾 ¡PUMAS RECUPERA LA VENTAJA Y YA LE GANA 2-1 A PUEBLA!
Angulo se convierte en protagonista del partido entre Puebla y Pumas de la UNAM al marcar el segundo gol de los universitarios durante la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.