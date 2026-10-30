¡LAS BRUJAS ANDAN SUELTAS! ¡CHINOOOO, NOOOOO! | Puebla VS Pumas | J15 | AP 2026 | Liga MX
¡PARECE QUE LAS BRUJAS ANDAN SUELTAS EN EL PUEBLA VS PUMAS! 🧙♀️😱⚽ Una jugada inesperada provoca el grito de ¡CHINOOOO, NOOOOO! y desata la locura durante el encuentro de la Jornada 15 del Apertura 2026. ¡El futbol mexicano nos regala otro momento que nadie puede creer! 🔥🐾
¡LAS BRUJAS ANDAN SUELTAS! 🧙♀️😱⚽ ¡CHINOOOO, NOOOOO EN EL PUEBLA VS PUMAS!
¡Una jugada que nadie podía creer! Durante el enfrentamiento entre Puebla y Pumas de la UNAM, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, se vive un momento inesperado que provoca una reacción inolvidable.