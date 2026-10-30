¡LAS BRUJAS ANDAN SUELTAS! ¡CHINOOOO, NOOOOO! | Puebla VS Pumas | J15 | AP 2026 | Liga MX

¡GOOOOOOL DE JUNINHO! 😱🔥 ¡UN GOLAZO DE OTRO PLANETA EN EL PUEBLA VS PUMAS! ¡QUÉ PEDAZO DE GOL! Juninho aparece con una anotación espectacular que desata la locura en el enfrentamiento entre Puebla y Pumas, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.

30 octubre, 2026