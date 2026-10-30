¡NOOO! ¿DE QUÉ TE VAS A DISFRAZAR, ORGANISTA? | Puebla vs Pumas | J15 | AP 2026 | Liga MX
¡¿PERO QUÉ HICISTE, ORGANISTA?! 😱🔥⚽ El futbolista de Pumas protagoniza una jugada inesperada ante Puebla que deja a todos con las manos en la cabeza. ¡Una oportunidad desperdiciada que provoca la reacción de los aficionados en plena Jornada 15 del Apertura 2026! 🐾
NOOO, ORGANISTA! 😱⚽🔥 ¡UNA FALLA INCREÍBLE EN EL PUEBLA VS PUMAS!
Organista protagoniza una de las jugadas más llamativas del enfrentamiento entre Puebla y Pumas de la UNAM, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.