¡GOL DE OTRO PLANETA! 😱 ¡GOLAZO DE JUNINHO! | Puebla vs Pumas | J15 | AP 2026 | Liga MX
¡GOOOOOOL DE JUNINHO! 😱🔥 ¡UN GOLAZO DE OTRO PLANETA EN EL PUEBLA VS PUMAS! ¡QUÉ PEDAZO DE GOL! Juninho aparece con una anotación espectacular que desata la locura en el enfrentamiento entre Puebla y Pumas, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.
¡GOOOOOOLAZO DE JUNINHO! 😱🔥⚽ ¡UN GOL DE OTRO PLANETA EN EL PUEBLA VS PUMAS!
Juninho se convierte en protagonista del partido entre Puebla y Pumas de la UNAM con una espectacular anotación durante la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.