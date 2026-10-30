¡GOL DE OMAR MORENO! | Puebla 1-1 Pumas | J15 | AP 2026 | Liga MX
¡GOOOOOOL DE OMAR MORENO! 😱 ¡PUEBLA EMPATA 1-1 ANTE PUMAS! 🔵⚪ ¡LA FRANJA RESPONDE! Omar Moreno aparece para marcar el gol del empate y poner el marcador 1-1 entre Puebla y Pumas en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.
¡GOOOOOOL DE OMAR MORENO! ⚽🔥 ¡PUEBLA EMPATA 1-1 ANTE PUMAS EN LA LIGA MX!
Omar Moreno se convierte en protagonista del partido entre Puebla y Pumas de la UNAM al marcar el gol del empate 1-1 durante la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.