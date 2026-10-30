¡JUNINHO, NOOOOO! ¡PUMAS PERDONA OTRA VEZ Y DEJA ESCAPAR EL GOL ANTE PUEBLA!
¡NOOO, JUNINHO! Pumas sigue dejando escapar oportunidades frente al arco y ahora Juninho protagoniza otra falla ante Puebla. ¡Los universitarios no logran concretar sus llegadas y la desesperación comienza a sentirse en la Jornada 15 del Apertura 2026!
¡JUNINHO, NOOOOO! 😱⚽🔥 ¡OTRA FALLA DE PUMAS EN EL PARTIDO CONTRA PUEBLA!
Los Pumas de la UNAM siguen generando oportunidades de gol, pero la falta de contundencia se convierte en protagonista del enfrentamiento ante Puebla, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.