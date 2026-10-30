¡KEYLOR NAVAS Y PUMAS LISTOS PARA LA BATALLA! 🐾 | Puebla vs Pumas | J15 | AP 2026 | Liga MX
¡LOS PUMAS ESTÁN LISTOS PARA RUGIR! 🐾🔥⚽ Keylor Navas y el conjunto universitario se preparan para enfrentar al Puebla en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. ¡El histórico portero costarricense y los auriazules salen con toda la actitud en busca de una victoria importante! 😱🧤
¡KEYLOR NAVAS Y PUMAS LISTOS PARA LA BATALLA ANTE PUEBLA! 🐾🔥⚽
Los Pumas de la UNAM, encabezados por el experimentado portero costarricense Keylor Navas, se preparan para enfrentar al Club Puebla en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
El guardameta de los universitarios acapara los reflectores en la previa del Puebla vs Pumas, mientras el conjunto auriazul se alista para disputar tres puntos importantes en la recta final del campeonato.