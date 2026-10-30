¡KEYLOR NAVAS Y PUMAS LISTOS PARA LA BATALLA! 🐾 | Puebla vs Pumas | J15 | AP 2026 | Liga MX

¡KEYLOR NAVAS Y PUMAS LISTOS PARA LA BATALLA ANTE PUEBLA! 🐾🔥⚽

Los Pumas de la UNAM, encabezados por el experimentado portero costarricense Keylor Navas, se preparan para enfrentar al Club Puebla en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El guardameta de los universitarios acapara los reflectores en la previa del Puebla vs Pumas, mientras el conjunto auriazul se alista para disputar tres puntos importantes en la recta final del campeonato.

