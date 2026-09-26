¡Chivágoras revela el “factor sagrado” para que México juegue como el Barcelona!
¿México puede adoptar un estilo similar al Barcelona? 👀⚽ Chivágoras pone sobre la mesa el “factor sagrado” y explica qué tendría que cambiar para llevar el futbol mexicano a otro nivel.
¡Chivágoras pone una idea explosiva sobre la mesa! 🇲🇽🔥 El “factor sagrado” podría ser una de las claves para que la Selección Mexicana desarrolle una identidad de juego con mayor posesión, asociación y protagonismo, tomando como referencia el estilo que ha caracterizado al FC Barcelona.