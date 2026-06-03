Chivas deja ir al refuerzo que más quería para poder contratar a Kevin Castañeda

Mientras que se habla de las claves por las que Kevin Castañeda llegará a las Chivas y no al América, el mercado de fichajes en la Liga BBVA MX no se detiene. El Club Deportivo Guadalajara continúa moviendo sus piezas para confeccionar la mejor plantilla posible. Sin embargo, en el futbol de estufa, para dejar entrar a este elemento, hubo que sacrificar otro deseo.

En esta ocasión, la directiva rojiblanca habría tomado una postura firme: Denzell García no llegará a Chivas, al menos en este periodo de transferencias. Es un hecho que el jugador de FC Juárez pretendido también por América no vestirá la camiseta del Rebaño Sagrado para el Apertura 2026, rompiendo con las expectativas de la afición tapatía.

Denzell García es el sacrificado del mercado de fichajes de Chivas

Aunque el joven mediocampista de los Bravos era uno de los nombres que más fuerza tomaba, pero su fichaje se ha descartado. El jugador ya no es una opción para el conjunto tapatío en estos momentos. La razón principal de este cambio de rumbo es clara. Guadalajara ha decidido volcar todos sus esfuerzos y recursos en cerrar lo antes posible el fichaje de Kevin Castañeda.

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La directiva se encuentra en las etapas finales para asegurar la incorporación del actual futbolista de Xolos de Tijuana. Mientras el cuerpo técnico de Gabriel Milito analiza otros posibles objetivos para apuntalar zonas específicas del campo, la prioridad absoluta se mantiene en una sola negociación.

Con la puerta cerrada definitivamente para Denzell García, Chivas apuesta el todo por el todo a la creatividad y el talento de Kevin Castañeda.

Los números de Denzell García en el Clausura 2026

Según las cifras aportadas por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos han sido los números de Denzell García en el Clausura 2026:

Partidos jugados: 17

Encuentros como titular: 17

Goles convertidos: 2

Asistencias aportadas: 2

Tarjetas recibidas: 1 tarjeta amarilla y 0 rojas

Los números de Kevin Castañeda en el Clausura 2026

Por su parte, durante la última parte de la temporada, las estadísticas de Castañeda en los Xolos de Tijuana han sido las siguientes: