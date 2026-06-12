Esto es lo único que falta para que Chivas anuncie el refuerzo de Kevin Castañeda

Kevin Castañeda está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Chivas. El mediocampista de Xolos de Tijuana aparece como uno de los movimientos más importantes del Rebaño para el Apertura 2026, pero el anuncio oficial todavía no llega y los aficionados comienzan a impacientarse.

La operación ya está avanzada. Incluso, distintos reportes señalan que el acuerdo entre directivas está prácticamente cerrado. Entonces surge la pregunta que más se repite entre los aficionados rojiblancos: ¿qué falta para que Chivas lo haga oficial?

Kevin Castañeda está a punto de ser nuevo jugador de Chivas.|@kevincv10

Qué falta para que Chivas anuncie a Kevin Castañeda

Lo único que falta para que Chivas anuncie a Kevin Castañeda es completar el protocolo final. Esto incluye pruebas médicas, pruebas físicas y la firma del contrato. Después de eso, el club podría hacer oficial su llegada como refuerzo.

El futbolista tiene previsto reportar con el resto del plantel para iniciar exámenes de pretemporada el día 15 de junio. Ese paso es clave para que la directiva rojiblanca pueda cerrar el proceso administrativo y presentar al jugador ante la afición.

TE PUEDE INTERESAR:



Chivas no quiere adelantarse. El club suele esperar a que todo esté firmado antes de lanzar un comunicado oficial. Por eso, aunque el fichaje está encaminado, todavía no aparece como alta confirmada en los canales del Rebaño.

Kevin Castañeda y el detalle que involucra a Yael Padilla

La llegada de Kevin Castañeda también está ligada al futuro de Yael Padilla. La operación entre Chivas y Xolos incluye dinero y la carta del canterano rojiblanco, quien pasaría al equipo de Tijuana como parte del acuerdo.

|Instagram @yaelonsan

Ese punto fue uno de los detalles que retrasó el anuncio. No bastaba con que Chivas y Xolos llegaran a un acuerdo por Castañeda. También era necesario cerrar las condiciones del movimiento de Padilla con su nuevo club.

Los reportes indican que la negociación caminaba bien. Sin embargo, el anuncio oficial dependía de que ambas partes terminaran de sellar contratos y documentos. Chivas quiere evitar cualquier error antes de presentar al refuerzo.

Cuándo podría Chivas hacer oficial a Kevin Castañeda

Chivas podría anunciar a Castañeda una vez que supere los exámenes médicos y firme su contrato. Ese es el paso que falta para que el fichaje deje de ser un acuerdo avanzado y se convierta en una incorporación oficial.

Castañeda es el máximo goleador de Xolos en el Clausura 2026|Xolos de Tijuana

Mientras tanto, el Guadalajara mantiene silencio. No hay comunicado del club y tampoco presentación. La negociación no estaría caída. La espera responde a tiempos administrativos y al cierre total de la operación con Xolos.

Kevin Castañeda está a un paso de vestir la camiseta rojiblanca. La afición ya espera el anuncio, pero Chivas primero quiere cumplir el protocolo. Después vendrá la foto oficial, el comunicado y el inicio de una nueva etapa en Verde Valle.