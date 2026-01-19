Gabriel Milito está a punto de romper este récord con las Chivas y nadie lo puede creer

Mientras que el América inició el Clausura 2026 de la peor manera y la continuidad de André Jardine fue puesta en duda , Chivas vive una realidad completamente opuesta. De la mano de Gabriel Milito, el Rebaño Sagrado ganó sus tres primeros partidos en la Liga BBVA MX y los aficionados ya sueñan con superar una marca histórica.

Por la Jornada 3 del torneo, el equipo rojiblanco superó por 2 a 1 a Querétaro en el Estadio Akron y mantuvo su puntaje ideal (nueve puntos obtenidos de nueve posibles). Más allá de la ilusión de poder pelear por el título y coronarse en el ámbito local tras casi una década, las Chivas de Milito primero podrían romper un récord de más de 15 años.

El récord que buscará batir Milito en Chivas

Guadalajara ganó sus tres primeros compromisos en el Clausura 2026 (ante Pachuca, Juárez y Querétaro), por lo que quedó a una victoria de lograr una marca importante en el club. Desde el inicio de los torneos cortos en México, Chivas solamente logró cuatro triunfos al hilo en una ocasión.

De esta forma, si el equipo logra imponerse a Atlético de San Luis en condición de visitante en la próxima jornada, entrará directamente en los libros por firmar uno de los mejores inicios de certamen en la historia del club. No obstante, deberá esperar para conseguirlo, dado que la Liga BBVA MX tendrá un parón de dos semanas.

El mejor inicio de torneo de Chivas

Para ver algo similar hay que retrotraerse 16 años, más precisamente al torneo Bicentenario 2010. En aquella oportunidad, el Rebaño Sagrado, dirigido en ese entonces por José Luis Real, logró una marca muy difícil de igualar: ¡sumó ocho victorias de forma consecutiva!

Si bien todavía le queda mucho al equipo de Milito para acercarse a esa cifra, va por el buen camino. Eso sí, si iguala el récord es probable que busque sellar una mejor participación, dado que en el Bicentenario 2010 el equipo se despidió de forma inesperada en los cuartos de final de la Liguilla al perder con Monarcas Morelia.