Chivas de Guadalajara refuerza a otro grande de la Liga BBVA MX: se esperan grandes cambios

Los clubes de la Liga BBVA MX comenzaron ajustes para el Apertura 2026. Uno de los movimientos más recientes involucra a una baja en Chivas de Guadalajara, para reforzar a otro equipo protagonista del futbol mexicano. La operación ya fue oficializada y apunta a cambios importantes en ambos planteles. Y habría otro traspaso más.

Toluca confirmó la incorporación de Erick Gutiérrez. El mediocampista llega después de quedar fuera de los planes de Gabriel Milito en Chivas durante el último semestre. El futbolista no tuvo minutos oficiales en el Clausura 2026 y perdió espacio también en la Selección Nacional de México. No obstante, Guti supo ser una gran figura. Además, los Diablos Rojos ficharían a otro más del Rebaño.

Crédito: Mexsport

Chivas de Guadalajara refuerza a Toluca para el Apertura 2026

La llegada de Erick Gutiérrez busca darle mayor profundidad al plantel dirigido por Antonio Mohamed. Toluca enfrentará un calendario exigente en el segundo semestre del año. El club disputará el Derbi de las Américas y además mantiene posibilidades de competir por la Copa Intercontinental frente al PSG, campeón de la UEFA Champions League 2026.

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Toluca también necesitaba cubrir una baja sensible en el mediocampo. Marcel Ruiz fue operado de la rodilla y no jugará el resto de 2026. La directiva considera que Gutiérrez puede ser el sustituto ideal.

Erick Gutiérrez inicia una nueva etapa en Toluca

El mediocampista llega tras un largo periodo sin actividad oficial. Su último encuentro fue el 30 de noviembre de 2025, cuando Chivas perdió ante Cruz Azul en los cuartos de final. Después de ese partido, Gabriel Milito le comunicó que no entraba en sus planes para el siguiente torneo.

La falta de actividad afectó directamente las opciones de Erick Gutiérrez en la Selección Nacional de México. Javier Aguirre no lo consideró para la Copa del Mundo luego de pasar ocho meses sin disputar encuentros oficiales. En Qatar 2022 había sido uno de los jugadores con más participación en el mediocampo mexicano.

Bienvenido, Guti. A romperla con el Rojo 👊🏻 pic.twitter.com/SEO6etq6HV — Toluca FC (@TolucaFC) June 29, 2026

Chivas podría darle otro jugador a Toluca

Gutiérrez se convierte así en el primer futbolista que pasa de Chivas a Toluca para el Apertura 2026. Sin embargo, no sería el único movimiento entre ambos clubes. Diversas versiones apuntan a que Víctor Guzmán también podría incorporarse a los Diablos Rojos en las próximas semanas. Se esperan movimientos.

