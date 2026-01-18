Ni Armando González ni Efraín Álvarez: Chivas tiene un inicio perfecto gracias a esta joya de 500 mil euros

Chivas se mostró como el equipo con mejor forma de la Liga BBVA MX en este 2026. En las primeras tres jornadas, los dirigidos por Gabriel Milito lograron obtener tres victorias importantes que lo posicionan como el único líder del Clausura 2026 con puntaje perfecto. Su victoria más reciente fue ante Querétaro en la Jornada 3 y, si bien cuenta con puntos altos como Armando González o Efraín Álvarez, su mejor jugador es un tapado.

Para sorpresa de muchos, el futbolista más destacado del Guadalajara en estas primeras jornadas del futbol mexicano es Daniel Aguirre. El mediocampista de 26 años fue reconvertido a zaguero central para integrar la línea de tres defensores de Milito y ha sido de lo mejor de Chivas hasta el momento . Según SofaScore, el canterano de LA Galaxy tiene un promedio de valoración de 7.68 sobre 10, superando a jugadores como ‘Hormiga’ González y Álvarez.

Daniel Aguirre es el mejor jugador de Chivas en el inicio del Clausura 2026|Crédito: @Chivas / X

Daniel Aguirre, la joya escondida de Chivas

Aguirre se ha ganado el título de ‘joya escondida’ dentro de Chivas gracias a su bajo precio de 500 mil euros en Transfermarkt y su faceta más destacada es su conducción de balón y visión a la hora de sacar el balón jugado. Además de sumar una asistencia en estos primeros tres partidos, el defensor acumula un 87% de precisión en los pases, un 84% de aciertos en campo rival y 1.7 pases clave por encuentro.

Sin embargo, en el apartado defensivo también brilla: acumula 3.3 balones recuperados por encuentro, un 75% de duelos aéreos ganados, no ha sido regateado en lo que va del Clausura 2026 y tampoco ha recibido tarjetas (ni amarilla ni roja). Esto demuestra su disciplina y temple a la hora de efectuar jugadas defensivas.

Entre otros registros importantes, Daniel logró marcar un gol, además de haber jugado los 90 minutos de los tres partidos que disputó Chivas en la temporada hasta ahora. Si bien es cierto que jugadores como ‘Hormiga’ González destacan por su gol o Efraín Álvarez por su desequilibrio por banda, Aguirre se ha convertido en una pieza fundamental para este gran momento del Guadalajara.

Chivas igualó su mejor inicio de torneo desde el año 2019

Siete años han tenido que pasar para que Chivas mejore su comienzo de torneo dentro de la Liga BBVA MX. El último registro del Guadalajara obteniendo tres victorias en sus primeros tres encuentros data del año 2019, cuando el conjunto tapatío derrotó a Xolos de Tijuana por 2-0, Cruz Azul por 0-1 en la capital del país y Toluca por 1-0 en el Estadio Akron. No obstante, la racha positiva se cortó en la Jornada 4 tras caer ante Santos Laguna por la mínima.