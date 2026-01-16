Es una de las grandes figuras de Chivas y Javier Aguirre lo ignora en México

Javier Aguirre anunció la convocatoria de la Selección Nacional para la doble jornada de amistosos de enero y sorprendió a todos en la Liga BBVA MX al citar a... ¡ocho jugadores de Chivas! El notable presente del equipo de Gabriel Milito lleva a sus principales figuras a defender la playera de México, a excepción de un gran ignorado : Efraín Álvarez.

Desde Armando González hasta Brian Gutiérrez, varios de los jugadores que brillan en Guadalajara tendrán su oportunidad en México ante la falta de nombres del futbol europeo en la convocatoria (dado que estos amistosos no son en el marco de una fecha FIFA). Sin embargo, parece que Álvarez, pese a su alto nivel reciente, no logró cautivar al DT del seleccionado tricolor.

El gran presente de Efraín Álvarez en Chivas, ignorado por el Vasco Aguirre

A sus 23 años, Efraín Álvarez es una de las grandes estrellas del equipo rojiblanco en el último tiempo. Fue titular en las dos primeras jornadas del Clausura 2026 y ya dio una asistencia en el triunfo 2-0 ante Pachuca. El semestre pasado, fue clave en la mejora de rendimiento de Chivas con Milito; sus dos tantos y cuatro pases de gol así lo evidencian.

El nacido en Los Ángeles se sumó al Rebaño a mediados de 2025 y desde el primer momento se volvió indiscutible. Pese a que todavía ni siquiera cumplió un año en el club, ya lleva acumulados, según los datos de Transfermarkt, más de 1,500 minutos distribuidos en 24 encuentros, cifras que evidencian su rol protagónico.

Más allá de estos buenos números, Javier Aguirre se inclinó por otros nombres para la mitad de la cancha de cara a los próximos amistosos que disputará México, como Kevin Castañeda (Xolos de Tijuana) o Diego Lainez (Tigres).

Continuamos la preparación para la Copa del Mundo 👊🏼.



Ellos son los 27 convocados por Javier Aguirre para enfrentar a Panamá y Bolivia 🫡.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/ioS3FJegHP — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 15, 2026

¿Cuándo juega México sus próximos amistosos?

En sus primeros compromisos de 2026, la Selección Nacional se medirá ante Panamá el jueves 22 de enero y posteriormente jugará frente a Bolivia el domingo 25. Los convocados del Vasco Aguirre para estos encuentros son:

