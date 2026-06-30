Chivas juega su primer partido de la temporada: todo lo que tienes que saber del calendario del Guadalajara

Con el inicio del Apertura 2026 cada vez más cerca, Chivas —que reforzó a otro grande— entra en una semana importante para definir detalles futbolísticos y físicos. El club tapatío ya dejó atrás la parte más intensa de su pretemporada y ahora se enfoca en su primer compromiso de la nueva campaña, previo al arranque oficial del torneo.

Después de trabajar varios días en Isla Navidad y buscar refuerzos, el Club Deportivo Guadalajara regresó a Verde Valle para continuar su preparación. El equipo dirigido por Gabriel Milito jugará un partido amistoso ante Correcaminos este viernes 3 de julio. El encuentro se disputará en el Estadio Marte R. Gómez a las 8 p. m., tiempo del centro de México.

Chivas sumará dos refuerzos que no esperaba para el Apertura 2026|Crédito: @Chivas / X

Chivas prepara su primer partido de la temporada

El duelo frente a Correcaminos será la primera prueba formal para Guadalajara en esta etapa final de preparación. El cuerpo técnico busca observar el estado físico y futbolístico del plantel antes del debut oficial en el Apertura 2026. También existe expectativa por posibles debuts de refuerzos como Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

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La semana de trabajo comenzó el lunes 29 de junio con entrenamiento vespertino en Verde Valle. Después, el plantel continúa sus prácticas martes, miércoles y jueves en horario matutino. El viaje rumbo a Tamaulipas quedó programado para el viernes, horas antes del compromiso amistoso.

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Chivas de Guadalajara entra en la recta final rumbo al Apertura 2026

Gabriel Milito mantiene la base del equipo que compitió durante el último año futbolístico. La intención del cuerpo técnico es conservar intensidad y orden táctico antes del inicio de la competencia oficial. El amistoso contra Correcaminos también servirá para probar variantes dentro de la alineación titular.

La afición espera observar señales positivas en este cierre de pretemporada. Chivas llega después de varias semanas de trabajo físico y sesiones tácticas. El objetivo del club es iniciar el semestre con estabilidad y volver a tener protagonismo dentro de la Liga BBVA MX, tal como el semestre pasado.

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Calendario de Chivas previo al inicio del torneo

La agenda del Guadalajara contempla cuatro entrenamientos consecutivos en Verde Valle antes del viaje a Tamaulipas. El partido amistoso ante Correcaminos marcará el último ensayo importante antes del arranque del Apertura 2026. Las primeras jornadas serán así: