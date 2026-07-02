Chivas: Nadie creía en él y ahora reveló su secreto para ganarse un lugar con Gabriel Milito

Mientras Chivas busca refuerzos, hay jugadores del Guadalajara que comenzaron la pretemporada sin demasiados reflectores. Algunos regresaron después de préstamos y otros buscan convencer al nuevo cuerpo técnico. Uno de ellos logró llamar la atención de Gabriel Milito y ahora revela su secreto para ganarse un lugar rumbo al Apertura 2026.

Mientras el CD Guadalajara podría tener bajas, Luis Rey Mejía podría ser un gran refuerzo. El canterano rojiblanco volvió tras su paso por Puebla y recibió el respaldo de Gabriel Milito durante el armado del plantel. El futbolista explicó en entrevista para el canal oficial de Chivas que su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones puede ayudarle a ganar minutos.

Gabriel Milito exige intensidad en sus entrenamientos en Chivas|Crédito: @Chivas / X

Luis Rey reveló su secreto para convencer a Gabriel Milito

El jugador explicó que el sistema táctico de Milito exige futbolistas capaces de adaptarse a varias funciones. Por esa razón considera que tiene una ventaja importante dentro del plantel rojiblanco.

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“Creo que por el esquema del profe es bueno que el jugador conozca una, dos o tres posiciones”, declaró. Luis Rey agregó que puede encajar de buena manera en la idea futbolística del técnico argentino gracias a esa característica adquirida durante su préstamo con Puebla.

Chivas encuentra una opción importante para Gabriel Milito

Luis Rey inició su carrera como defensor central. Sin embargo, durante su etapa con Puebla comenzó a jugar como contención. Esa experiencia le permitió ampliar sus posibilidades dentro del terreno de juego y ahora considera que esa versatilidad puede ser clave en el esquema del entrenador argentino.

“Son dos posiciones que las conozco muy bien”, comentó el futbolista durante la entrevista. También aseguró que está listo para jugar donde el equipo lo necesite y señaló que entiende ambas funciones dentro de la cancha.

Crédito: Mexsport

Gabriel Milito influye en el crecimiento de Luis Rey

Luis Rey también habló sobre el trabajo diario con Gabriel Milito. El defensor destacó la experiencia del argentino como exfutbolista profesional y aseguró que intenta aprender cada detalle de sus entrenamientos y explicaciones tácticas.

“Uno quiere ser un jugador de alto nivel y él estuvo en el alto nivel”, comentó. Además, afirmó que las ideas de Milito son claras y fáciles de entender para el grupo, lo que ha ayudado al equipo durante la pretemporada rumbo al Apertura 2026.

