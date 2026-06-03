Chivas no lo quiere, pero ya hay otro equipo de la Liga BBVA MX interesado en Miguel Tapias

El mercado de estufa se mueve con fuerza tras el torneo Clausura 2026 y ya se habla de que Chivas deja ir al refuerzo que más quería para poder contratar a Kevin Castañeda. Asimismo, en las oficinas del Club Deportivo Guadalajara ya se planifican las modificaciones en la plantilla y el primer elemento sacrificado en este periodo de transferencias es Miguel Tapias.

Con el director técnico Gabriel Milito definiendo quiénes no entran en sus planes para el próximo semestre, el defensor central de 29 años fue colocado en la lista de jugadores transferibles. A su vez, Chivas también podría perder a un jugador cuyo precio subió y es mundialista. En el caso de Tapias, al menos hay interés de otro equipo de la Liga BBVA MX.

|Instagram Micky Tapias

El plan de Chivas para liberar masa salarial y que perjudica a Miguel Tapias

La intención primordial de la directiva tapatía con la salida del zaguero es reducir de forma considerable la nómina del equipo. Tapias arribó a la institución a principios de 2025 procedente del Minnesota United de la MLS, pero su rendimiento no logró consolidarlo como un titular indiscutible.

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Ante este panorama, el representante del futbolista busca opciones dentro del futbol mexicano para acomodarlo a la brevedad. Aunque el Rebaño Sagrado desearía recuperar la inversión mediante una venta definitiva, las propuestas vigentes apuntan a esquemas diferentes que ya analizan en la directiva tapatía.

Miguel Tapias fue notificado que está transferible.|@mickytapias

Pumas y Pachuca levantan la mano por Miguel Tapias

Uno de los principales interesados en adquirir sus servicios son los Pumas de la UNAM. El conjunto universitario busca apuntalar su línea baja y ya analiza una oferta formal consistente en un préstamo por un año, el cual incluiría una opción de compra cercana a los dos millones de dólares.

Por otro lado, los Tuzos del Pachuca también se han sumado al interés por el defensor sonorense. Para Tapias, esta opción representaría un nostálgico regreso a casa, puesto que se formó en las fuerzas básicas del cuadro hidalguense antes de emigrar a los Estados Unidos.

Los siguientes días serán cruciales para determinar el futuro del zaguero mexicano. La directiva de Chivas priorizará la propuesta que más funcione para sus finanzas, mientras Pumas y Pachuca aceleran las negociaciones para quedarse con el defensor que apenas disputó un puñado de minutos en el Clausura 2026.

