Nadie apostaba por él tras su fracaso en Chivas, pero ahora firma con un club del extranjero

En la memoria colectiva de los aficionados de Chivas vive el recuerdo de un jugador que fue muy cuestionado tras su llegada, lo que propició que muy pronto se marchara, por lo que su estadía fue catalogada como un fracaso. No obstante, hoy el destino le brinda una nueva oportunidad al ser contratado por un club del extranjero, pese a que en algún momento se le ligó con el Puebla.

Santiago Ormeño es nuevo jugador del Montevideo Wanderers de Uruguay, donde continuará su carrera tras superar un esguince con edema óseo que terminó por perjudicarle su carrera, pues después de ello un club de China le rescindió su contrato y quedó como agente libre.

Santiago Ormeño es nuevo jugador del Montevideo Wanderers de Uruguay.|@santorme

“Gracias a todas las personas que me acompañaron en tan difícil etapa anterior (ustedes saben quiénes son). Sigan la cuenta del club que los banearon de la buena y ahora será esta”, escribió en sus redes sociales el peruano.

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Del fracaso de Chivas a escribir una nueva historia

Ormeño es un jugador mexicano que decidió representar a la Selección de Perú; ello causó una gran controversia cuando Chivas lo fichó tras destacar con el Puebla. Con el conjunto rojiblanco estuvo ligado durante poco más de 2 años, desde verano de 2022 a finales de 2025.

Durante su estadía en el Rebaño, el delantero solo marcó un gol en 14 partidos disputados, muy por debajo de lo esperado, por lo que la directiva decidió prestarlo a Juárez FC y a Puebla, hasta que concluyó el contrato.

Lo que debes saber del nuevo club del ex de Chivas

Montevideo es un club que juega en la Primera División de Uruguay. En el torneo pasado no le fue nada bien, pues concluyó en la décima posición con tan solo 20 puntos. Por lo anterior, la directiva comenzó a armar un plantel para competir en la temporada venidera.

Wanderers es un club con mucha historia en el país sudamericano, pero solo ha conquistado 3 títulos de liga, aunque ellos se consiguieron entre 1900 y 1930, por lo que ya casi suma 100 años de no poder ganar otro título.