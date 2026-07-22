Fernando González seguirá siendo titular en Chivas y esta es la razón de Gabriel Milito

Fernando González quedó en el centro del debate tras la derrota de Chivas ante Toluca en el inicio del Apertura 2026. Un sector de la afición cuestionó su rendimiento y pidió cambios en el mediocampo. Sin embargo, todo indica que Gabriel Milito mantendrá su decisión para la siguiente jornada. En tanto, un ex Guadalajara se fue a la Liga Expansión MX.

Mientras Chivas tiene una fecha límite para presentar refuerzos, Fernando Rubén González, conocido como el “Oso”, está en el centro de la escena. Distintos reportes señalan que el entrenador argentino considera al mediocampista una pieza importante dentro de su sistema de juego, más allá de las críticas que surgieron después del debut del Rebaño Sagrado.

Crédito: Mexsport

Fernando González seguiría como titular por decisión de Gabriel Milito

La continuidad del “Oso” responde a una cuestión táctica. De acuerdo con distintos reportes, Gabriel Milito busca un futbolista con capacidad para recuperar balones, aportar intensidad en la marca y brindar equilibrio en la mitad de la cancha.

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El cuerpo técnico entiende que esas características del "Oso" son fundamentales para el funcionamiento del equipo. Aunque otros mediocampistas pueden ofrecer un mejor manejo del balón, la prioridad del entrenador es contar con un jugador que fortalezca el trabajo defensivo y acompañe la presión sobre el rival.

|X: Chivas

Gabriel Milito respalda el trabajo del “Oso”

Las críticas de la afición no modificaron la postura del entrenador. La decisión de incluir a Fernando González en el once inicial es una elección futbolística y es parte del modelo que Milito pretende consolidar en Chivas en el Apertura 2026.

El estratega argentino considera que el “Oso” cumple funciones específicas que no todos los integrantes del plantel pueden desarrollar. Por ese motivo, mantiene su confianza en él pese al mal resultado obtenido frente a Toluca.

Chivas apunta a repetir la base frente a Juárez

De cara al compromiso de la Jornada 2 ante Bravos de Juárez, todo apunta a que Gabriel Milito mantendrá una alineación muy similar a la utilizada en el debut del torneo.

Si no hay cambios de último momento, Fernando González volvería a aparecer desde el inicio. La decisión confirmaría que el entrenador prioriza el equilibrio y la recuperación en el mediocampo, incluso cuando parte de la afición pide cambios.

