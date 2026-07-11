¿De Chivas a Cruz Azul? La verdad sobre el supuesto interés de La Máquina sobre Richard Ledezma

Cruz Azul continúa explorando alternativas para reforzar su plantilla antes del inicio del Apertura 2026. Una de las posiciones que la directiva pretende cubrir es el lateral derecho, donde surgió inesperadamente el nombre de Richard Ledezma, futbolista de Chivas.

Te invitamos a leer: Argentina vs Suiza: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 11 de julio, último partido de los cuartos de final del Mundial 2026, marcador online

El posible movimiento generó ruido debido a la rivalidad entre ambas instituciones y al papel que el jugador ha adquirido en el Guadalajara. Sin embargo, la posibilidad de que cambie de equipo todavía se encuentra lejos de concretarse.

¿Cruz Azul quiere fichar a Richard Ledezma?

Richard Ledezma habría sido colocado entre las alternativas analizadas por Cruz Azul para reforzar el sector derecho de la defensa. La Máquina necesita cubrir esa zona tras la salida de Jorge Sánchez y las dificultades que se presentaron para avanzar por otros candidatos.

La principal opción de la directiva cementera habría sido Julián Araujo, jugador del Bournemouth. No obstante, los obstáculos económicos y deportivos para cerrar su incorporación provocaron que el club comenzara a estudiar otros perfiles disponibles en la Liga BBVA MX.

Richard Ledezma|Crédito: Chivas de Guadalajara

En ese escenario apareció Ledezma. Algunas versiones incluso señalaron que Cruz Azul podría intentar ejecutar su cláusula de rescisión para evitar una negociación directa con Chivas.

Pese a los rumores, hasta el momento no existe información que confirme una oferta formal de La Máquina. Tampoco se ha reportado un acuerdo con el jugador o una negociación avanzada entre las directivas.

TE PUEDE INTERESAR:



Chivas descarta una oferta por Richard Ledezma

Desde el entorno del Guadalajara aseguran que no existe una propuesta de Cruz Azul ni de otro club por el lateral. La postura rojiblanca es mantener al futbolista, quien forma parte de la planificación deportiva de Gabriel Milito.

Chivas también reaccionó a los rumores mediante sus redes sociales. El club publicó una fotografía de Ledezma sonriente, acompañada por un mensaje de “Buenas noches” y un emoji enviando un beso.

La publicación fue interpretada como una indirecta dirigida a las versiones que relacionaron al jugador con Cruz Azul. En Verde Valle existe tranquilidad debido a la situación contractual del futbolista y a su intención de continuar en el equipo.

¿Cuánto tendría que pagar Cruz Azul por Ledezma?

Richard Ledezma tiene contrato con Chivas hasta 2029, por lo que el Guadalajara cuenta con margen para negociar o rechazar una posible oferta. El lateral llegó como agente libre procedente del PSV Eindhoven y rápidamente se convirtió en una pieza importante del conjunto rojiblanco.

No existe una cifra oficial sobre su cláusula de rescisión. Algunos reportes colocan el monto entre ocho y diez millones de dólares, aunque esa cantidad no ha sido confirmada por el club ni por el entorno del futbolista.

Su valor dentro del plantel también provocaría que Chivas solicite una cifra elevada. Ledezma puede jugar como lateral, volante o mediocampista, una versatilidad que lo convirtió en una alternativa recurrente para el cuerpo técnico.