Chivas sufre BAJA de última hora para el Apertura 2026 y ya fue presentado en su nuevo equipo

A pocos días del comienzo del Apertura 2026, Chivas continúa moviéndose en el mercado de fichajes para afrontar un nuevo torneo de la Liga BBVA MX como candidato. En este caso, Gabriel Milito y la directiva rojiblanca definieron la salida de uno de los jóvenes que no tendría espacio dentro del equipo durante el transcurso del actual semestre dentro del futbol mexicano.

Se trata de Fidel Barajas, quien abandonó nuevamente las instalaciones de Verde Valle para continuar su carrera en el futbol de Estados Unidos. El extremo de 20 años fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Monterey Bay FC, equipo que compite en la USL Championship.

Fidel Barajas deja Chivas y jugará en el Monterey Bay FC

El Monterey Bay FC confirmó la incorporación de Fidel Barajas mediante un préstamo procedente del Club Deportivo Guadalajara. La operación todavía se encuentra sujeta a la aprobación de la liga y de la federación correspondiente, según detalló la institución estadounidense en su comunicado.

Barajas firmó su contrato durante la semana y recibió el dorsal número 15. Además, fue presentado frente a los aficionados durante el medio tiempo del partido ante Las Vegas Lights FC, disputado en el Cardinale Stadium.

El conjunto de California describió al atacante mexicoamericano como uno de los jóvenes talentos más prometedores de Norteamérica. Su llegada busca fortalecer el sector ofensivo del equipo durante la segunda parte de la temporada de la USL Championship.

Por el momento, ninguno de los clubes informó públicamente si la cesión incluye una opción de compra o la fecha exacta en la que finalizará el préstamo.

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Por qué Fidel Barajas salió de Chivas para el Apertura 2026

La salida de Barajas responde principalmente a la falta de espacio en la plantilla dirigida por Milito. El futbolista no entró en los planes deportivos del entrenador argentino y necesitaba encontrar un destino en el que pudiera tener mayores oportunidades.

El sistema utilizado por Milito tampoco favorecía sus posibilidades de permanecer en Guadalajara. El estratega suele jugar sin extremos abiertos, posición natural del futbolista nacido en Sacramento, California.

Por esta razón, Chivas decidió buscarle acomodo antes del inicio del Apertura 2026. El Rebaño debutará en el torneo sin un elemento que todavía mantiene contrato con la institución, pero que no logró consolidarse desde su llegada.

Fidel Barajas cuando aún jugaba en Chivas |Crédito: @fideljuniorbarajas / IG

Cabe destacar que el jugador tampoco pudo afianzarse durante su préstamo con el Atlético de San Luis y ahora deberá buscar continuidad lejos de la Liga BBVA MX.

Cuánto tiempo de contrato tiene Fidel Barajas con Chivas

La salida al Monterey Bay FC no significa que Chivas haya terminado definitivamente su relación con el futbolista. Barajas firmó un contrato por cuatro años cuando llegó al Guadalajara, por lo que su vínculo se extendería hasta mediados de 2028.

De esta manera, la directiva rojiblanca deberá seguir de cerca su rendimiento en Estados Unidos. Una buena temporada podría permitirle recuperar valor de mercado, competir nuevamente por un lugar en Chivas o despertar el interés de otro club.

Por ahora, Fidel Barajas vuelve a salir cedido y se convierte en una baja de última hora para el Guadalajara antes del Apertura 2026.