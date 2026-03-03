POR POQUITO: dicen que Chivas se salvó de esta tragedia y todo fue gracias a Rayados de Monterrey

A pesar de las dos derrotas seguidas, Chivas atraviesa un gran momento futbolístico. Fue el líder de la Liga BBVA MX durante las primeras 6 fechas y hoy se encuentra en tercera posición con 18 unidades. Gran mérito de este buen pasar del equipo es gracias a Gabriel Milito, quien instaló una idea de juego acorde a las herramientas disponibles. Sin embargo, esto no hubiese sucedido si Rayados de Monterrey no intervenía.

Resulta que Domènec Torrent sonó con fuerza para ser entrenador de Chivas previo a la llegada del argentino. Muchos aficionados aseguraban que fichar al DT español era una buena idea, principalmente por su recorrido internacional y su paso como asistente de élite en Europa. No obstante, en la actualidad se encuentra sin trabajo al no conseguir los resultados esperados en el conjunto regiomontano.

“Lo mejor que le pudo haber pasado a Chivas en los últimos meses es que Rayados le quitara a billetazos la opción de Domènec Torrent fuera técnico del Rebaño”, fue lo que expresó el periodista Fernando Cevallos y que muchos aficionados rojiblancos compartieron.

Lo mejor que le pudo haber pasado a Chivas en los últimos meses es que Rayados le quitara a billetazos la opción de Domènec Torrent fuera técnico del Rebaño… — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) March 3, 2026

Lo cierto es que jamás podremos saber cómo hubiese sido el rendimiento de Chivas con Torrent al mando en estos momentos. No obstante, los malos resultados obtenidos en Rayados indican que su adaptación a la Liga BBVA MX nunca terminó de completarse, mientras que el Guadalajara es un equipo sólido con Milito como entrenador en la actualidad.

TE PUEDE INTERESAR:



El saldo negativo de Torrent en Monterrey

Desde su llegada a mediados del año 2025, el estratega español dirigió a La Pandilla en 39 oportunidades. En total consiguió ganar 16 partidos, empató en 9 ocasiones y fue derrotado 13 veces. Este saldo provocó que la directiva terminara con su contrato de forma anticipada y, en la actualidad, se encuentra sin trabajo.

Hoy, Rayados se ubica en la novena posición del Clausura 2026 con 10 unidades, fuera de la zona de clasificación a la Liguilla. Por otra parte, las Chivas de Milito se posicionan en el tercer lugar de la tabla con 18 puntos, a solo 1 de diferencia del líder, Cruz Azul.

