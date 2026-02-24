Chivas de Guadalajara llega con desventaja a jugar frente a Toluca: la pésima noticia recibida

A pesar de ser líderes de la Liga BBVA MX, Chivas afronta una semana con noticias turbulentas de cara a la preparación del juego frente a Toluca por la Jornada 8 del Clausura 2026. Si bien es cierto que la continuidad de Gabriel Milito se puso en duda por el supuesto interés de River Plate de ficharlo, en las últimas horas se dio a conocer que la semana de entreno del Guadalajara será atípica.

Distintos reportes remarcan que el líder de la Liga BBVA MX no podrá entrenar de forma conjunta a lo largo de toda esta semana debido a la inseguridad que existe en la ciudad de Guadalajara debido al incidente que tiene como protagonista al ‘Mencho’. El plantel de Chivas se volverá a reunir en el Verde Valle recién el jueves 26 de febrero para que hagan el viaje al Estado de México.

Chivas no podrá entrenar en conjunto a lo largo de esta semana|Crédito: Chivas / X

Esto quiere decir que el equipo de Milito llegará con cierta desventaja a la Jornada 8, la cual será crucial para las aspiraciones de los rojiblancos, pues se enfrentarán a los actuales bicampeones del futbol mexicano. Chivas llega mejor parado al sumar 6 victorias y solo 1 derrota, aunque Toluca cuenta con la ventaja de ser uno de los dos equipos invictos del Clausura 2026.

Chivas corre el riesgo de perder a una de sus figuras

Todo parece indicar que el entrenador argentino utilizará a Richard Ledezma como titular en el duelo ante los Diablos Rojos. No obstante, el carrilero rojiblanco jugará condicionado, ya que acumula 4 tarjetas amarillas y, en caso de ser amonestado en el siguiente partido, será suspendido por alcanzar la quinta cartulina amarilla.

De esta manera, ‘Richy’ corre el riesgo de perderse la Jornada 9 con Chivas, fecha en la que enfrentará a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío.

¿A qué hora juega Chivas contra Toluca?

El Guadalajara se enfrentará a Toluca este próximo sábado 27 de febrero por la Jornada 8 del Clausura 2026 y el duelo está programado para que inicie a las 17:00 horas (tiempo Centro de México). El mismo se dará en el marco del Estadio Nemesio Diez y será televisado por la señal de TV Azteca.