El delantero que llega gratis a Chivas para competir por la titularidad en el Apertura 2026

Chivas ya tiene amarrado a un delantero que llega gratis para el Apertura 2026, torneo en el que el equipo contará con varios futbolistas en la posición. No obstante, se espera que Armando “Hormiga” González tenga una buena Copa Mundial de la FIFA 2026™ que le abra las puertas en un equipo de Europa, como en su momento fue buscado por un equipo de Rusia.

Anwar Ben Rhouma es el nuevo killer del área del Guadalajara, un joven futbolista mexicoamericano que inició su carrera en Estados Unidos, pero desde hace un par de años juega en la Liga BBVA MX, que durante el Clausura 2026 registró 27 debuts que emocionaron a más de uno.

Anwar es jugador de Chivas, aunque será mandado a Tapatío.|@anwarbenrhoumaaa

El jugador de 21 años llega gratis al Rebaño, ello tras la venta del Mazatlán FC, por lo que quedó como agente libre. No obstante, la directiva rojiblanca tiene pensado mandarlo a la Liga de Expansión MX con el Tapatío, con el objetivo de que juegue y demuestre su talento antes de subirlo al primer equipo.

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¿Quién es el nuevo delantero de Chivas?

Ben Rhouma es un futbolista con doble nacionalidad que nació en Las Vegas, Nevada, ciudad donde comenzó su carrera con Las Vegas Lights y después formó parte del Real Salt Lake Academy. En estos equipos estadounidenses estuvo durante varios años hasta que en 2024 arribó a la Liga BBVA MX.

El mexicoamericano fue fichado hace un par de años por el Mazatlán FC, donde solo pudo disputar 3 partidos con el primer equipo en la Liga BBVA MX, cuando el equipo fue comandado por Robert Dante Siboldi.

Anwar registró buenos números con los Cañoneros, pues en las categorías Sub-19 y Sub-21 registró 19 goles en 54 partidos disputados.