El inesperado jugador que podría regresar a la Selección Mexicana si convence a Rafa Márquez

Han pasado algunas semanas desde que se confirmó la llegada de Rafa Márquez como el técnico de la Selección Mexicana con miras al proceso mundialista rumbo al 2030, esto después de la salida de Javier, el Vasco Aguirre, tras dirigir la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Esta situación ha hecho que el panorama nuevamente se vuelva a abrir para cualquier jugador que tenga las capacidades para formar parte de la Selección Mexicana en este proceso; sin embargo, destaca uno que ha vuelto a levantar la mano tras un complicado periodo pasado.

¿Hirving Lozano desea volver a la Selección Mexicana de Rafa Márquez?

Luego de haber tenido un Mundial 2018 por demás espectacular, la realidad es que la carrera de Hirving, el Chucky Lozano, ha venido de más a menos en la Selección Mexicana, motivo por el cual el canterano de Pachuca ni siquiera fue convocado a la última Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Lozano ha tenido algunos roces importantes con cierto sector de la comunidad que ha formado parte de la Selección Mexicana, un hecho que también le ha cerrado las puertas en el cuadro nacional. Sin embargo, espera que las cosas cambien una vez confirmada la llegada de Rafa Márquez.

Al menos así lo mencionó en declaraciones retomadas por el portal Récord, mismas en donde manifestó que siempre estará fascinado de vestir la casaca de la Selección Mexicana y de representar al país, y más ahora que volvió a la actividad con el LA Galaxy de la MLS.

¿Por qué el Chucky Lozano no fue al Mundial 2026?

Más allá de los problemas extracancha que tuvo en el pasado, el Chucky Lozano no fue convocado por la Selección Mexicana por la nula regularidad que tuvo con el San Diego tras un conflicto con su entrenador. Por tal motivo, esta nueva etapa en el Galaxy podría abrirle nuevamente las puertas del cuadro azteca.