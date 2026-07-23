Por qué Chivas pasará casi un mes sin jugar de local por la Liga BBVA MX
Chivas debutó en el Apertura 2026 con una derrota ante Toluca
Gabriel Milito continúa en su camino por consolidar a Chivas como un equipo candidato para pelear por el Apertura 2026. Tras su debut ante Toluca, el equipo rojiblanco busca reivindicarse en el Estadio Akron ante el FC Juárez para despedirse por casi un mes de su casa.
La razón principal por la que el Rebaño Sagrado estará tanto tiempo fuera de casa se debe a que disputará dos partidos de liga fuera como visitante y luego jugará la Leagues Cup en Estados Unidos. Por eso, veremos por varias semanas al equipo de Milito fuera de casa para poder pelear por el torneo.
El calendario que dejará a Chivas casi un mes fuera de casa en el Apertura 2026
Chivas pasará a enfrentar al FC Juárez en casa el sábado 25 de julio para despedirse momentáneamente del Estadio Akron. Su camino fuera de casa comenzará con el Club Puebla el viernes 31 de julio para luego dar pausa a la Liga BBVA MX.
En Leagues Cup debutan ante LAFC el miércoles 5 de agosto para enfrentar en la segunda fecha a Dallas FC el sábado 8 de agosto. Su cierre en la fase de grupos será el miércoles 12 de agosto ante Seattle Sounders para después regresar al torneo local contra Santos Laguna el domingo 16 de agosto. Es decir, que jugará en casa ante Xolos en la Jornada 5 el sábado 22 de agosto.
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El complicado historial de Chivas en Leagues Cup
Gabriel Milito tiene el reto de sobreponerse al historial de Chivas en la Leagues Cup. Desde la creación del torneo, el equipo ha logrado sacar una sola victoria en tiempo regular bajo la dirigencia de Milito ante FC Cincinnati por un marcador 2 a 1. Sin embargo, el Rebaño no ha logrado pasar de la Fase de Grupos desde la creación del torneo en el año 2022.
En la primera edición, Chivas perdió ante LA Galaxy y FC Cincinnati para quedar en la Fase de Grupos. La historia se repitió en la edición del 2023 tras caer ante FC Cincinnati y Sporting Kansas. En la Leagues Cup del 2024 empataron en tiempo regular contra LA Galaxy y San José Earthquakes, pero perdieron el duelo del punto extra en la tanda de penales. En la última edición fueron donde estuvieron más cerca de clasificar a la siguiente ronda; perdieron ante New York Red Bulls por un gol de último minuto, obtuvieron el punto extra ante Charlotte en la tanda de penales y ganaron su partido ante Cincinnati.