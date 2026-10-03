¡BAJA DE ÚLTIMA HORA! Chucky Lozano se pierde el Estados Unidos vs México
¡Malas noticias para México! Hirving “Chucky” Lozano no logró recuperarse y queda fuera del partido ante Estados Unidos. El atacante regresará con su club.
¡Baja de última hora para México! Hirving “Chucky” Lozano no estará disponible para el esperado Estados Unidos vs México.
El atacante no logró recuperarse a tiempo y regresará con su club, por lo que México tendrá que afrontar el encuentro ante Estados Unidos sin uno de sus jugadores más experimentados.