Club América dejaría ir a su estrella goleadora y reforzaría a otro grande de México

Club América trabaja en bajas y cambios importantes para el siguiente torneo. Mientras el plantel regresa a los entrenamientos, una posible salida ha comenzado a tomar fuerza. La noticia ha generado dudas entre los aficionados, ya que una de las figuras ofensivas del club podría terminar en otro equipo importante de la Liga BBVA MX.

La directiva sigue ajustando detalles para el Apertura 2026. En medio de las altas y bajas del América, el nombre de Daniela Espinosa apareció en los reportes recientes. La delantera, identificada como una de las goleadoras históricas de Club América Femenil, tendría opciones de salir del equipo y reforzaría a otro equipo del futbol mexicano.

Altas y bajas del Club América para el Apertura 2026

Club América Femenil retomó actividades con la intención de competir por el bicampeonato en la Liga BBVA MX. El equipo dirigido por Ángel Villacampa ya confirmó incorporaciones como Karol Bernal, Celeste Espino y Jaidy Gutiérrez. Sin embargo, también comenzaron a surgir reportes sobre futbolistas que dejarían el plantel.

TE PUEDE INTERESAR:



Entre las jugadoras que ya no entrarían en planes aparecen Sandra Paños, Chidinma Okeke y Julie López. A ellas podría sumarse Daniela Espinosa.

Daniela Espinosa y el interés de otro equipo de la Liga BBVA MX

De acuerdo con la información difundida por Bruno Hernández en YouTube, Daniela Espinosa todavía tiene contrato vigente hasta 2027 pero podría salir hacia el Toluca. Aun así, la operación podría concretarse si otro club paga la cláusula correspondiente, situación similar a la que ocurrió con Aerial Chavarín y Rayadas de Monterrey.

Daniela Espinosa celebrates her goal 3-0 of America during the game America vs Necaxa, corresponding to day 05 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX Femenil, at Cancha Centenario, on January 31, 2022.



Daniela Espinosa celebra su gol 3-0 de America durante el partido America vs Necaxa, correspondiente a la Jornada 05 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX Femenil, en Cancha Centenario, el 31 de Enero de 2022.|Adrian Macias/Adrian Macias

La posible salida de Espinosa ha llamado la atención porque se trata de una futbolista con trayectoria dentro de la institución. Además, Toluca buscaría reforzar su ataque con una jugadora de experiencia rumbo a los próximos torneos y al proceso que llevará a intentar ser campeón del futbol mexicano.

Daniela Espinosa y sus números con América

Daniela Espinosa forma parte del grupo de máximas goleadoras históricas de Club América Femenil. Su nombre ha sido constante dentro del ataque azulcrema durante varios torneos. Por ahora, el club no ha confirmado negociaciones oficiales, aunque el reporte mantiene abierta la posibilidad de una salida en las próximas semanas.

