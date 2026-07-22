Club América estaría en riesgo de perder a una de sus joyas próximamente

América debutó con el pie derecho en el Apertura 2026 al vencer por la mínima a Querétaro, aunque en la jornada 2 tendrá un duro duelo contra Atlante, partido que será transmitido por la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que el conjunto de Copa podría perder a una de sus joyas próximamente.

En las últimas horas corrió el rumor de que un club de la MLS busca fichar a Alejandro Zendejas, quien tuvo participación con la Selección de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aunque por el momento se desconoce cuál es el equipo y si realmente el extremo está interesado en marcharse de las Águilas, que tiene de capitán a Henry Martín, quien tiene cierto grado de estudios.

Alejandro Zendejas interesa a un club de la MLS.|@azensaa_

¿Por qué no juega Alejandro Zendejas con el América?

Zendejas rechazó jugar con México para representar a Estados Unidos, jugada que le salió, pues fue convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, tuvo muy bajo rendimiento, ya que solo disputó 14 minutos en el tercer partido de la fase de grupos en la que su selección cayó 3-2 contra Turquía.

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El futbolista de 28 años culminó su participación de la justa mundialista y se sometió a una limpieza articular de la rodilla derecha, por lo que es baja del conjunto de Coapa. Al momento se recupera de la intervención quirúrgica, por lo que se espera que regrese a las canchas a finales de agosto o principios de octubre.

América regresa a casa

El Club América regresa a su casa, luego de que el Estadio Banorte quedó en manos de la FIFA para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, en esta ocasión no lo hará de local, sino de visitante ante el Atlante, que utilizará el Coloso de Santa Úrsula en este Apertura 2026.

Los Potros de Hierro se estrenarán en los Viernes Botaneros este 24 de julio en punto de las 9 de la noche cuando reciban a las Águilas, partido que será transmitido por TV Azteca Deportes.