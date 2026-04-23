Ha estado en solo dos equipos, cuesta 142 millones y Club América lo quiere para el verano

A pesar de que América regresó al camino del triunfo, se espera que el club reciba una buena cantidad de modificaciones dentro de su plantilla pensando en el próximo torneo. Los resultados no han acompañado en gran parte de la temporada y ciertos jugadores demostraron no estar a la altura de la institución. En este contexto, tanto André Jardine como la directiva comenzaron a explorar nuevas opciones en el mercado.

Uno de los sectores a reforzar será la delantera, ya que el equipo azulcrema ha tenido serios problemas en la ofensiva durante el Clausura 2026. Teniendo en cuenta esta situación, uno de los nombres que más ha llamado la atención dentro de Coapa es Gabriel Pec, futbolista que defiende la camiseta del LA Galaxy de la MLS y que tiene un valor de mercado cercano a los 142 millones de pesos.

El vínculo de Gabriel Pec con el América

El delantero brasileño de 25 años es vinculado al América debido a la afinidad que presenta con la institución. Recientemente, Pec declaró ser fanático del combinado azulcrema gracias a la influencia de Marcelo Lipatín, padre de su esposa. Este elemento le habría compartido a Gabriel su fanatismo por la institución, el cual comenzó a llamar su atención y lograron aumentar los rumores sobre un posible traspaso en el mercado de verano.

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De acuerdo a Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, el extremo derecho tiene un precio actual de 7 millones de euros en el mercado. Además, cabe resaltar que el equipo angelino desembolsó 9,3 millones de euros aproximadamente para comprar su ficha procedente del Vasco da Gama, por lo que difícilmente lo dejarán salir por una cantidad menor de dinero.

|Getty Images

Por otro lado, Gabriel Pec aún mantiene contrato con LA Galaxy. Diversos reportes indican que el futbolista sudamericano tiene vínculo vigente hasta el 31 de diciembre de 2028. Esto quiere decir que la directiva azulcrema deberá negociar con la institución estadounidense para acordar la transacción de su ficha. Un fichaje que, probablemente, le costaría como mínimo unos 9 millones de dólares al América.

El fichaje de Gabriel Pec podría estar ligado a Brian Rodríguez

Brian Rodríguez aún no tiene asegurada su continuidad en el América. El extremo uruguayo levantó su nivel en los últimos partidos, pero los rumores sobre una posible salida en el próximo libro de pases siguen vigentes. El jugador tendría la intención de tener su primera experiencia en Europa, por lo que su salida podría encadenar el fichaje de Gabriel Pec por las Águilas. Juegan en la misma posición y podría mostrar una buena sinergia con los demás brasileños del plantel.

